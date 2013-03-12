26 روستاي تهران پذيراي مسافران نوروزي

حميد اردوخاني در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تلاش مي كنيم تا پايان سال دولت دهم اين تعداد به یکصد روستا افزايش يابد.

وي افزود: پاكسازي روستاها، نظافت، زبباسازي، جمع آوري زباله و استقرار تيمهاي اورژانس، هلال احمر و راهنمايان نوروزي در حال اجرا است تا به بهترين نحو مسافران نوروزي در روستاهاي پايتخت بتوانند نوروز خوبي را سپری کنند. همچنين با شوراي آموزش و پرورش روستاها هماهنگ شده تا كلاسها را آماده اسكان مسافران كنند. دهياران مسئول اجرای اين طرح هستند و نحوه پذيرايي آنها در رتبه بندی آنها تاثير دارد.

مديركل امور روستايي استانداري تهران اظهار داشت: از بخش خصوصي مي خواهيم وارد روستاهاي هدف گردشگري تهران شوندو با سرمايه گذاري مناسب علاوه بر سودآوری موجب رونق گردشگري استان شوند. استانداري هم قطعا حمايت می کند.