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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۵۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

26 روستاي تهران پذيراي مسافران نوروزي

26 روستاي تهران پذيراي مسافران نوروزي

مديركل امور روستايي استانداري تهران اعلام كرد: در ايام نوروز 26 روستاي تهران به عنوان روستاهای هدف گردشگري در نظر گرفته شده و آماده پذيرايي از مسافران نوروزي هستند.

حميد اردوخاني در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تلاش مي كنيم تا پايان سال دولت دهم اين تعداد به یکصد روستا افزايش يابد.

وي افزود: پاكسازي روستاها، نظافت، زبباسازي، جمع آوري زباله و استقرار تيمهاي اورژانس، هلال احمر و راهنمايان نوروزي در حال اجرا است تا به بهترين نحو مسافران نوروزي در روستاهاي پايتخت بتوانند نوروز خوبي را سپری کنند.  همچنين با شوراي آموزش و پرورش روستاها هماهنگ شده تا كلاسها را آماده اسكان مسافران كنند. دهياران مسئول اجرای اين طرح هستند و نحوه پذيرايي آنها در رتبه بندی آنها  تاثير دارد.

مديركل امور روستايي استانداري تهران اظهار داشت: از بخش خصوصي مي خواهيم وارد روستاهاي هدف گردشگري تهران شوندو با سرمايه گذاري مناسب علاوه بر سودآوری موجب رونق گردشگري استان شوند. استانداري هم قطعا حمايت می کند.

کد مطلب 2015854

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