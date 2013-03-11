كيف هاي سولار به بازار مي آيد/ ضرورت توليد در راستاي ترويج فرهنگ مصرف انرژي پاك

به گزارش خبرنگار مهر، عارف خجسته يك شنبه شب در نشست خبري با موضوع کارکرد و اثرگذاری انرژی‌های نو در بهینه‌سازی و تامین برق مصارف خانگی اظهار کرد: ضرورت تولید محصولاتی که سبب اشاعه فرهنگ استفاده از انرژی پاک و بهینه‌سازی در هزینه و مصرف انرژی می‌شود در كشور وجود دارد.

مدير عامل مجتمع نيروگاهي بادران پارس نيرو بيان كرد: خراسان‌رضوي ظرفیت‌های عظیمی در حوزه انرژی خورشيدي دارد و به عنوان پايلوت در كشور است.

وی افزود: موقعیت جغرافیایی خراسان‌رضوی باعث شده كه از انرژی‌های پاک برخوردار باشد و باید در راستاي توسعه انرژی پاک در استان تلاش بيشتري شود.

خجسته يادآور شد: مجتمع نیروگاهی بادران پارس نیرو تلاش خود را در مسیر تحقق ظرفیت‌ها و ایده‌ها در حوزه انرژی پاک انجام داده و در رأس اهداف خود قابلیت بهره‌برداری از انرژی پاک را قرار داده است.

وي با اشاره به تولید نیروگاه‌های خورشیدی کوچک و خانگی گفت: ساخت کیف‌های خورشیدی و سولار با میزان انرژی 30، 70 و 100 وات نيز قدمي در جهت توليد انرژي پاك در كشور است.

خجسته تاكيد كرد: كيف هاي خورشيدي به خاطر راحتي در حمل و نقل مي تواند در روستاها که انتقال شبکه برق ممکن نيست مورد بهره برداري قرار بگيرد.

وي گفت: برای توسعه و ارتقای محصولات نیازمند تسهیلات بانكي هستيم كه با برخی از بانک‌های کشور مذاكراتي انجام داده ايم.

خجسته با بيان اينكه این کیف‌ها برای مصارف بخش‌های نظامی، امدادی و بحران قابل دسترس است گفت: در تعامل با خط تولید و بخش صنعتی کیف‌های انرژی خورشیدی و سولار با قیمت 800 هزار تومان تا دو میلیون تومان با میزان انرژی 30، 70 و 100 وات در آينده نزديك وارد بازار می‌شود.