تصویب شیوه نامه بازرسی از دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین اجلاس هیات موسس دانشگاه آزاد به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اعضای هیات موسس در دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.

گزارش دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه آزاد در مورد عملکرد واحدهای این دانشگاه طی سال گذشته در مقایسه با عملکرد سال پایه، مطرح و میزان کارایی واحدها بر اساس شاخص‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، مالی، اداری و عمرانی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیات موسس مطرح شد.

با تصمیم اعضای هیئت موسس، پس از تکمیل گزارش مذکور مراتب به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش شود.

در این جلسه همچنین شیوه ‌نامه بازرسی از واحدهای دانشگاه آزاد که به طور مشترک توسط دبیرخانه هیات موسس و این دانشگاه تهیه شده بود، مطرح و در نهایت به تصویب هیات موسس رسید.

تصویب تقویم جلسات هیات موسس در سال 1392 یکی دیگر از تصمیمات جلسه پایان سال هیئت موسس دانشگاه آزاد در سال جاری به شمار می آید.