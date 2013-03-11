350 شهید و هزار رزمنده غواص خراسانی دوران دفاع مقدس شناسایی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم پور ازغدی یکشنبه شب در یادواره شهدای غواص استان های خراسان که در محل مجتمع آیه های مشهد برگزار شد، با اشاره به آیات پر برکت قرآن کریم اظهار كرد: در قرآن بیش از 40 بار راجع به امداد غیبی صحبت شده است البته برای این امدادها شرطی نیز گذاشته و آن شرط داشتن اخلاص است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور افزود: خداوند در قرآن کریم می فرماید شما ایمان داشته باشید من آرامش را برای شما خواهم فرستاد.

رحيم پور ازغدي بيان كرد: آمریکا قرار بود30 سال پیش ما را شکست دهد اما الان در همه جا از جمله در سوریه و لبنان از ما شکست می خورد.

وي گفت: روحیه بچه های غواصی که در جنگ تحمیلی حضور داشتند حزب الله را بوجود آورد و این حزب الله بود که حماس را بوجود آورد و همه حرکت های جوانان عرب که امروز شاهد آن هستیم از همان خودباوری بود که غواصان ما به دنیا تزریق کردند و روحیه آزادگی را تجربه کردند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور با بیان خاطره ای از دوران جنگ تحمیلی افزود: در عملیاتی که در چهار راه خیبر بودیم پس از شهادت چند تن از همراهانم به یک جوان بسیجی گفتم برگرد عقب اما وی با اینکه احتمال شهادتش بسیار زیاد بود در جوابم گفت من نامرد نیستم.

رحيم پور ازغدي با اشاره به جانفشانی های رزمندگان در عملیات والفجر هشت گفت: دشمن فکرش را نمی کرد ما از اروند عبور کنیم چون این کار دیوانگی محض بود اما پس از این عملیات فهمید ما چه قدر دیوانه هستیم.