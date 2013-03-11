غواصان دوران جنگ تحمیلی گنجینه های ارزشمند دفاع مقدس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین موسوی يكشنبه شب در یادواره شهدای غواص استان های خراسان که در محل مجتمع آیه های مشهد برگزار شد، اظهار کرد: آن چیزی که ما را واداشت در مورد غواصان یگان رزم یک چنین محفلی را برگزار کنیم دستیابی به یک گنجینه ارزشمند در راستای معرفی الگو به جوانان امروز است که آثار و تحولات تربیتی آن سراسر گیتی را فرا گرفته است.

دبیر یادواره شهدای غواص استان های خراسان افزود: رشادت های همین عزیزان بود که امروز پایه های استکبار جهانی را به لرزه انداخته است.

سردار موسوی بیان کرد: امام خمینی(ره) با ایجاد یک خاک ریز قدرتمند در برابر دشمنان اسلام و نظام های استکباری با قدرت ایستادند.

وي اظهار کرد: حضرت امام(ره) با مدیریت خودشان اولین دستاوردی که بوجود آوردند تغییر مدیریت در جنگ بود.

دبیر یادواره شهدای غواص استان های خراسان افزود: مدیریت جنگ هایي که در گذشته صورت می گرفت مبتنی بر معیارهای مادی بود ولی حضرت امام(ره) این مدیریت را تغییر داده و امروز شاهد آثار این تغییر مدیریت در سراسر جهان هستیم.

سردار موسوی تصريح کرد: برجسته ترین ویژگی رزمندگان در دوران دفاع مقدس خود انگیزشی بود و رزمندگان اسلام بدون اینکه فردی بر آنها نظارت کند خودشان فرمانده خودشان بودند و کارهایشان را درست با نظم و به موقع انجام می دادند.

وی افزود: غواصان ما عملیاتشان با عملیات خیبر شروع شد و ما تاکنون توانسته ایم حدود 500 شهید غواص را در استان های خراسان شناسایی کنیم.