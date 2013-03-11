به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه گروه موسیقی جانان "مجلس حیرانی" در سینما ساویز کرج اجرای کنسرت خواهند داشت.

این کنسرت با حضور اساتید برجسته "مسعود حبیبی" و "هادی منتظری" در کنار جمعی از هنرمندان البرزی همراه خواهد بود.

شامگاه پنجشنبه اکبر رضوانی با اجرای آواز، شمسی درویشی با تنبور، سعید درویشی با دف، شکیبا خاکی با تنبک، آسیه حیدری به عنوان گوینده و علی درویشی در مقام سرپرست و آهنگساز با طنین سازهای خود علاقه مندان به موسیقی را حیران طنین نت ها و ملودی های خود خواهند ساخت.

علاقه مندان برای رزرو بلیط این کنسرت می توانند با یکی از شماره تلفن های 34426556-32256542-34493974-35209942-34493974 تماس بگیرند.

هنرمندان کنسرت موسیقی"مجلس حیرانی" از ساعت 19:30 تا21 پنجشنبه شب در محل "سینما ساویز کرج " اجرا خواهند داشت.