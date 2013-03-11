  1. استانها
  2. البرز
۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۳۳

24 اسفندماه در سینما ساویز؛

آوای کنسرت موسیقی "مجلس حیرانی" در البرز طنین‌انداز می‌شود

آوای کنسرت موسیقی "مجلس حیرانی" در البرز طنین‌انداز می‌شود

کرج – خبرگزاری مهر: شامگاه پنجشنبه هنرمندان گروه موسیقی جانان در سینما ساویز کرج با طنین نت ها و ملودی های خود علاقه مندان به موسیقی را حیران خود خواهند ساخت.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه گروه  موسیقی جانان "مجلس حیرانی" در سینما ساویز کرج اجرای کنسرت خواهند داشت.

این کنسرت با حضور اساتید برجسته "مسعود حبیبی" و "هادی منتظری" در کنار جمعی از هنرمندان البرزی همراه خواهد بود.

شامگاه پنجشنبه اکبر رضوانی با اجرای آواز، شمسی درویشی با تنبور، سعید درویشی با دف، شکیبا خاکی با تنبک، آسیه حیدری به عنوان گوینده و علی درویشی در مقام سرپرست و آهنگساز با طنین سازهای خود علاقه مندان به موسیقی را حیران طنین نت ها و ملودی های خود خواهند ساخت.

علاقه مندان برای رزرو بلیط این کنسرت می توانند با یکی از شماره تلفن های 34426556-32256542-34493974-35209942-34493974 تماس بگیرند.

هنرمندان کنسرت موسیقی"مجلس حیرانی" از ساعت 19:30 تا21  پنجشنبه شب در محل "سینما ساویز کرج " اجرا خواهند داشت.

 

 

 

کد مطلب 2015975

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها