وقوع 9 زلزله در یزد طی 24 ساعت گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، گرچه اغلب زلزله های یزد در مناطقی مانند طبس رخ می دهد که این مناطق قبلا در زلزله ها دچار ویرانی و بازسازی شده‌اند اما زلزله های امروز در این شهرستان نبوده است.

شهرستان های بهاباد و بافق طی 24 ساعت گذشته بیشترین مورد وقوع زلزله را در مقیاس دو تا دو نیم ریشتر داشته است.

شهرستان بهاباد نخستین زلزله خود را در ساعت 13 دیروز در مقیاس 2.5 ریشتر و در عمق پنج کیلومتری زمین تجربه کرد.

همچنین دو زلزله دیگر این شهرستان را در ساعت های 13 و 18 امروز به ترتیب در مقیاس 2.3 ریشتر و 2.5 ریشتر لزراند.

در شهرستان تفت نیز دو زلزله در مقیاس 1.5 ریشتر در ساعت های 16 و 40 دقیقه و 17 و 30 دقیقه را در عمق پنج و 18 کیلومتری وقوع داد.

رباط پشت بادام در بخش خرانق یزد هم امروز در ساعت 17 و 16 دقیقه شاهد زلزله ای در مقیاس 2.5 ریشتر بوده است.

همچنین زلزله ای به اندازه 2.3 ریشتر و در عمق 25 کیل.متری زمین در ساعت 10 صبح شهرستان ساغند یزد را به لرزه در آورد.

شهرستان بافق هم که در همسایگی بهاباد قرار دارد امروز دو زمین لرزه در مقیاس دو ریشتر در ساعت 13 و 40 دقیقه و 14 و 20 دقیقه در عمق پنج و هفت کیلومتری به خود دید.