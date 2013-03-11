حجت الاسلام موسی احمدی به خبرنگار مهر گفت: به منظور اخذ مجوز واردات کالاهای حجیم خانگی و چسب برای گمرک کنگان تلاش‌های بسیار خوبی از سوی افراد فعال و دلسوز در این زمینه صورت گرفت و در این راستا چندین جلسه با رئیس گمرکات کشور و معاونین وی و همچنین مدیر کل گمرکات استان بوشهر و کنگان برگزار کردیم.

وی اظهار داشت: خوشبختانه پس از تلاش و پیگیری‌های فراوان توانستیم برای سطح حجیمی از واردات به گمرک کنگان، موافقت مسئولان را جلب کنیم و مجوز آن گرفته شود.

نماینده مردم دیر، کنگان و جم خاطرنشان کرد: کالاهای حجیم خانگی و همچنین چسب از مواردی بود که اخیرا مجوز واردات آن به گمرک کنگان صادر شد.

حجت الاسلام احمدی واردات موارد اشاره شده می تواند بر رونق اقتصادی شهرستان کنگان و حتی شهرستان‌های مجاور تاثیر گذار باشد.

وی اذعان داشت: خیلی از کالاهایی که بازاریان ما از شهرستان‌ها و استان‌های مجاور وارد کنگان می کردند هم اکنون مجوز ورود آن برای کنگان کسب شده است لذا تجار و بازاریان منطقه می توانند از این ظرفیت در خود شهرستان استفاده کنند.

نماینده مردم دیر، کنگان و جم گفت: مطمئنا این اتفاق مثبت رونق خوبی به بازار، کسبه و بازاریان ما خواهد داد.

احمدی همچنین از پیگیری جدی ترانزیت کالاهای کانتینری نیز خبر داد و افزود: این موضوع در دستور کار ما است و امیدواریم در آینده نه‌چندان دوری بتوانیم مجوز لازم برای این موضوع نیز بگیریم.