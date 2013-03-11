آب سد ماملو به بخش کشاورزی جنوب استان تهران اختصاص ندارد

خسرو ارتقایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در تهران هرچه آبرسانی می شود باز این کلانشهر آب می طلبد که این امر در شهرستانها نیز نمود دارد.

وی بیان داشت: دو سال است از سد ماملو بهره برداری کرده ایم و 100 میلیون مترمکعب آن به شرب تخصیص داده شده و 30 میلیون آن برای شهرستانهایی مانند پاکدشت، ورامین و… است و شهرستان ری در جنوب تهران نیز از آن استفاده می کند؛ از این 100 میلیون متر مکعب 70 میلیون آن برای جنوب تهران است که 30 میلیون مترمکعب آن برای شرب و 28 میلیون مترمکعب آن برای صنعت اختصاص داده شده است که حدود 21 میلیون برای پارچین و حدود هفت میلیون برای سایر صنایع مانند شهرکهای صنعتی و نیروگاه های منطقه است.

مدیرعامل آب منطقه تهران در خصوص انتقال آب از سد ماملو به بخش کشاورزی استان بیان داشت: آب سد ماملو به کشاورزی اختصاص ندارد و در صورتی که سالهای بارانی وجود داشته باشد از سد ماملو به بخش کشاورزی آب انتقال می دهیم و در سال 91 تا کنون 125 میلیون مترمکعب به بخش کشاورزی از سد ماملو آب انتقال داده شده است.

گفتنی است، سد مخزنی ماملو که در 45 کیلومتری جنوب شرقی تهران قرار گرفته است، 20 بهمن 1389 با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

اجرای سد ماملو با اعتبار 12 هزار میلیارد ریال از سال 81 آغاز شده و از چهار سال گذشته جهت تأمین آب زراعی مورد بهره برداری قرار گرفته و سد ماملو تنها سدی است که در نزدیک ترین نقطه از پایتخت قرار گرفته است.

سد ماملو از نوع خاکی با هسته رسی و هدف اصلی احداث آن، تأمین آب شرب جنوب شهر تهران نیز عنوان شده بود که با ارتفاع 89 متر از پی، حجمی افزون بر 240 میلیون مترمکعب را در خود ذخیره می کند و این سد با توجه به سرریز درجه دار خود قادر است بالاتر از تراز اصلی، آب را در خود نگه دارد.

بر این اساس،‌ تأمین 90 میلیون مترمکعب آب زراعی دشت های ورامین و پاکدشت و افزون بر 120 میلیون مترمکعب آب شرب جنوب تهران و نیز نزدیک به 30 میلیون مترمکعب آب صنعتی از جمله ویژگی های سد ماملو عنوان شده بود.

همچنین در دو سال آبی 88 و 89 حجمی افزون بر 130 میلیون مترمکعب در شرایط خشکسالی جهت تأمین آب مورد نیاز کشاورزی در اختیار کشاورزان استان قرار گرفت و با توجه به نیاز آبی شدید این دشت، بخشی از این نیاز از آب سد ماملو، بخشی از چاه های موجود و بخش دیگر از پساب آب جنوب تهران به دشت انتقال یافت.

بر این اساس، این سد در صورت بهره برداری از تصفیه خانه شماره هفت تهران و نیز خطوط انتقال می تواند آب شرب جنوب تهران را تأمین کند؛ همچنین در زمان افتتاح سد توسط رئیس جمهور اعلام شد که سد ماملو می تواند نزدیک به 30 هزار شغل را برای کشاورزان ایجاد کند و نیز نزدیک به یک میلیون نفر را زیرپوشش آب شرب قرار خواهد داد.