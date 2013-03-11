تراژدی مرگ در جاده های همدان/ 446 نفر کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته کارشناسان با وجود مراقبت هاي شبانه روزي پليس راه و تشديد مقررات بازدارنده راهنمايي و رانندگي، تصادفات جاده اي در استان همدان همچنان قرباني مي گيرد و براساس آمارهاي اعلام شده در سال جاري 440 مورد تصادف جاده اي در محورهاي مواصلاتي استان روي است.

بر اساس بررسی ها رانندگان کمبود امکانات جاده اي و نامناسب و غير استاندارد بودن محورهاي مواصلاتي استان را عامل عمده تصادفات مي دانند و معتقدند بااصلاح نقاط حادثه خيز، تصادفات کاهش خواهد يافت.

پرواضح است که بي توجهي رانندگان به مقررات راهنمايي و رانندگي و عدم رعايت سرعت مطمئنه، عدم رعايت فاصله، سبقت هاي غيرمجاز از جمله مهمترين عوامل تصادفات در جاده هاي استان همدان است.

از سوی دیگر افزايش روزافزون تعداد خودروها و استفاده از خودروهاي فرسوده در ناوگان حمل و نقل و نقص فني خودروها نيز از عواملي است که به نوعي به عوامل انساني ارتباط دارد.

در همین خصوص رئيس پليس راه استان همدان گفت: امسال آمار وقوع تصادف در استان همدان 24 درصد كاهش يافته است.

محمد خيري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تصادفات فوتي، جرحي و خسارتي در استان همدان به نسبت سال گذشته 662 مورد كاهش يافته است.

446 نفر در جاده هاي استان همدان كشته شدند

وي با اشاره اينكه حتي اگر بتوانيم جان يك نفر را نجات دهيم كار بزرگي در مجموعه پليس انجام شده است، بيان كرد: از اسفند سال 90 تاكنون 446 نفر در جاده هاي استان همدان كشته شده اند كه اين ميزان 18 نفر كمتر از مدت مشابه پارسال است.

وي علت اختلاف آمار ارائه شده از سوي پزشك قانوني و پليس راه را در بعضي مواقع، اعلام فوتي ها در محل حادثه و بيمارستان عنوان كرد و اظهار داشت: در حالي كه در سال 90 تعداد مجروحين در جاده هاي استان همدان به 1236 نفر مي رسيد اين ميزان تنها با يك رقم كاهش به 1235 نفر رسيده است .

60 درصد حوادث رانندگی همدان توسط سواری ها رخ داده است

خیری بيان كرد:60 درصد حوادث توسط سواري ها، 15 درصد توسط وانت ها، هفت درصد توسط كاميون ها،15 درصد توسط موتورسواران و تنها دو درصد توسط اتوبوس وميني بوس ها در سال جاري در استان همدان روي داده است.

وي با اشاره به اينكه در هفت درصد موارد نيز عابران پياده مقصرحادثه بوده اند، عنوان كرد:43 درصد حوادث بر اثر واژگوني وسيله نقليه بوده است و51 درصد حوادث رانندگي در جادهاي اصلي و49 درصد در جاده هاي روستايي همدان روي داده است.

وي عنوان كرد:55 درصد افرادي كه وسايل نقليه با آنان برخورد كرده بومي بوده اند و45 درصد نيز از استانهاي ديگر در محل حضور داشته اند.

22 درصد حوادث به علت عدم كنترل راننده بر روي وسيله نقليه روي داده است

وي علت 42 درصد حوادث را عدم توجه به جلو توسط راننده بيان كرد و گفت:22 درصد حوادث نيز به علت عدم كنترل راننده بر روي وسيله نقليه روي داده است.

خيري بيشترين زمان رويداد حوادث در استان همدان را از ساعت چهار بعداظهر تا هشت شب برشمرد و گفت:42 درصد رانندگان داري سواد نبوده و تنها دو درصد داري تحصيلات عاليه هستند.

وي اضافه كرد: 97 درصد رانندگان متخلف آقايان و دو درصد بانوان هستند.

وي با اشاره به اينكه52 درصد حادثه ديدگان در تصادفات در همان محل فوت كرده اند، عنوان كرد: يكي از نيازهاي مردم وجود امنيت است كه تامین آن نيز برعهده دستگاه هايي است كه در تعطيلات، تعطيلي را برخورد حرام كرده اند.

پلیس با تمام قوا براي تامين امنيت راه هاي كشور آماده است

رئيس پليس راه استان همدان با تاكيد براينكه پليس با تمام قوا براي تامين امنيت راه هاي كشور آماده است، بيان كرد: اين آمادگي با هدف ايجاد تسهيل در عبور و مرور و رسيدگي به موقع به تصادفات است.

وي با اشاره برگزاري مانور نوروزي كه از 23 اسفند ماه سال جاري آغاز مي شود، اظهار داشت: همزمان با آغاز اين مانور طرح زمستان در جاده هاي كشور به پايان مي رسد.

وي اظهار داشت: در سال 91 دوازده هزار نفر در سطح جادهاي كشور به علت حوادث رانندگي كشته شده اند.

پليس در برخورد با حادثه سازان كوتاه نخواهد آمد

وي علت كاهش چشمگير حوادث را در كشور افزايش فرهنگ پذيري، ايمن شدن خودرو ها و رشد در بخش انتقال مجروحان عنوان كرد و گفت: پليس در برخورد با حادثه سازان كوتاه نخواهد آمد.

خيري با تاكيد براينكه اجازه ايجاد حوادث پرخطر به رانندگان فرصت طلب داده نمی شود، عنوان كرد: توقيف، ضبط گواهينامه و كنترل بسته شدن كمربند خودرود به شدت در نوروز مورد توجه پليس قرار دادرد.

وي تاکید کرد كرد: با خودرو هاي داري نقص فني برخورد جدي خواهد شد و اگر راننده اي بيش از يك ميليون تومان جريمه داشته باشد اجازه رانندگي به وی داده نخواهد شد.

در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که به رغم اينکه مسئولان استان همدان جاده هاي همدان را مطلوب ارزيابي مي کنند اما جاده هاي اين استان همچنان قرباني مي گيرند چراکه در برخی موارد مشکلاتي از قبيل پيچ هاي غير استاندارد، کيفيت نامرغوب آسفالت، کم عرض بودن برخي از جاده ها، عدم وجود خط کشي هاي منظم و رسيدگي نامناسب به خط هاي پاک شده جاده ها همواره رانندگان را دچار سوانح متعددي کرده است.