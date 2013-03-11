تخمین عیار ذخایر معدنی کشور بدون تماس فیزیکی

سهیل ایوزخانی- مدیر تحقیق و توسعه شرکت توسعه علوم ژئوماتیک رهپویاندر گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد گروه مغناطیس هوایی و ماهواره‌ای در این شرکت گفت: این گروه با استفاده از فناوری‌های پیشرفته روز دنیا در تحلیل و تفسیر داده‌های مغناطیس هوایی و ماهواره‌ای و مدل‌سازی و بهینه سازی آنها، امکان شناسایی دقیق مواد معدنی دارای خاصیت مغناطیسی را فراهم کردند.

وی مگنتیت و کرومیت را از جمله این مواد معدنی دانست و یادآور شد: با استفاده از روش ارائه شده امکان شناسایی دقیق و با سرعت بسیار بالا امکان‌پذیر شده است.

ایوزخانی از توانایی این شرکت در زمینه تخمین عیار ذخایر معدنی خبر داد و خاطر نشان کرد: با اجرای پروژه‌های تحقیقاتی امکان تخمین عیار ذخایر معدنی مغناطیسی بدون تماس فیزیکی با این ذخایر توسط محققان این شرکت فراهم شده است.

این محقق اضافه کرد: این روش در استان‌های یزد و کرمان اجرایی شد و دقت و صحت عملیات و الگوریتم‌های پردازشی این روش مورد تائید قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این شرکت یکی از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است، ادامه داد: تاکنون موفقیت‌هایی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی در زمینه‌های سامانه‎‌های دور سنجی و سیستم اطلاعات مکانی داشته‌ایم.

ایوزخانی طراحی و پیاده سازی سامانه‌های پی‌جویی طلا، آهن و مس با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و روش ابداعی ماهیار سلطانی و سهیل ایوزخانی موسوم به روش SE Soltani and Eyvazkhani Method از جمله دستاوردهای این شرکت دانش بنیان ذکر کرد.

تصویر ماهواره ای معادن کشور





سهیل ایوزخانی، ماهیار سلطانی، امیرعباس کربلایی، زینب گلشادی و فاطمه عالم از جمله محققان این گروه تحقیقاتی هستند.