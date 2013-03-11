فریدون جیرانی کارگردان سینما که مدتی است با خداحافظی از برنامه "هفت" فرصت پرداختن به حرفه‌ اصلیش یعنی سینما را پیدا کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "زندگی دوگانه فیروز" از روز پنجشنبه 24 اسفند ماه جلوی دوربین می‌رود و ما بخشی از کار را در اسفندماه فیلمبرداری می‌کنیم ولی ادامه فیلمبرداری آن به بعد از تعطیلات نوروز موکول می‌شود.

وی تصریح کرد: ساره بیات اولین بازیگری است که در این فیلم جلوی دوربین می‌رود و تا قبل از عید پنج جلسه فیلمبرداری خواهیم داشت.

اکبر عبدی، فرهاد اصلانی، صابر ابر و ساره بیات از جمله بازیگران فیلم سینمایی "زندگی دو گانه فیروز" هستند که اصلانی نقش اصلی فیلم با نام فیروز را برعهده دارد. این فیلم داستانی کمدی اجتماعی با نگاه دینی دارد و ماجرای مردی میانسال را روایت می‌کند که بسیار خسیس بوده و بروز ماجراهایی تحولی را در زندگی وی ایجاد می‌کند.

فریدون جیرانی دومین تجربه همکاری خود با فرهاد اصلانی را بعد از فیلم "من مادر هستم" در کارنامه‌اش ثبت خواهد کرد. همچنین رحمان سیفی‌آزاد تهیه‌کنندگی این فیلم را برعهده دارد. جیرانی با ساخت فیلم "من مادر هستم" با چالش‌های زیادی از سوی منتقدان این اثر رو به رو شد که البته این مخالفت‌ها در فروش بالای این فیلم بی‌تاثیر نبود.