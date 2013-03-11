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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۰۵

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به شرح زیر است.

آسیا

- هند از خودکشی یکی از متهمان به "تجاوز اتوبوسی" در زندان خبر داد.

- رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی آغاز شد.

- کره شمالی خط تماس های اضطراری خود با کره جنوبی را قطع کرد.

آمریکا و اروپا

-پرنسس دایانا از چهره های سرشناس خاندان سلطنتی سوئد درگذشت.

-هنریکه کاپریلس، مهمترین مخالف دولت ونزوئلا انتقادات خود از نیکلاس مادورو را افزایش داد.

- مردم اسپانیا بار دیگر در اعتراض به طرح ریاضت اقتصادی دست به تظاهرات زدند.

- روز گذشته بمب کوچکی در آتن منفجر شد.

- رویترز: بپه گریلیو در گزارشی به رئیس جمهور ایتالیا خواهد گفت که توانایی اداره این کشور را دارد.

- انگلیس با امضای قراردادی ساخت نخستین نیروگاه هسته ای از مجموعه نیروگاه های نسل جدید خود را به فرانسه واگذار می کند.

- یک نوجوان امریکایی به ضرب گلوله پلیس نیویورک کشته شد.

غرب آسیا و آفریقا

- به هدف پیروزی در انتخابات پارلمانی؛ احزاب اسلامي مصر ائتلاف كردند.

- تظاهرکنندگان در پایتخت مصر دخالتهای قطر در امور داخلی کشورشان را محکوم کردند.

- ارتش سوریه خسارات سنگینی به شورشیان وارد کرد.

 

 

کد مطلب 2016015

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