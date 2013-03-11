عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

آسیا
- هند از خودکشی یکی از متهمان به "تجاوز اتوبوسی" در زندان خبر داد.
- رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی آغاز شد.
- کره شمالی خط تماس های اضطراری خود با کره جنوبی را قطع کرد.
آمریکا و اروپا
-پرنسس دایانا از چهره های سرشناس خاندان سلطنتی سوئد درگذشت.
-هنریکه کاپریلس، مهمترین مخالف دولت ونزوئلا انتقادات خود از نیکلاس مادورو را افزایش داد.
- مردم اسپانیا بار دیگر در اعتراض به طرح ریاضت اقتصادی دست به تظاهرات زدند.
- روز گذشته بمب کوچکی در آتن منفجر شد.
- رویترز: بپه گریلیو در گزارشی به رئیس جمهور ایتالیا خواهد گفت که توانایی اداره این کشور را دارد.
- انگلیس با امضای قراردادی ساخت نخستین نیروگاه هسته ای از مجموعه نیروگاه های نسل جدید خود را به فرانسه واگذار می کند.
- یک نوجوان امریکایی به ضرب گلوله پلیس نیویورک کشته شد.
غرب آسیا و آفریقا
- به هدف پیروزی در انتخابات پارلمانی؛ احزاب اسلامي مصر ائتلاف كردند.
- تظاهرکنندگان در پایتخت مصر دخالتهای قطر در امور داخلی کشورشان را محکوم کردند.
- ارتش سوریه خسارات سنگینی به شورشیان وارد کرد.
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