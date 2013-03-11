بدهی کارخانه قند شیروان به تامین اجتماعی تسویه شد

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام تسويه كامل بدهي كارخانه قند شيروان به تامين اجتماعي، افزود: این بدهی که میزان آن 24 میلیارد ریال بود از محل واگذاری زمین اختصاصی این کارخانه در شهر همدان به تامین اجتماعی تسویه شده است.

وی با بیان اینکه برای اولین بار طی سال های گذشته کارخانه قند شیروان بدون تعطیلی حتی در فصل زمستان مشغول به فعالیت بوده است، افزود: سال گذشته این کارخانه در زمان بهره برداری فقط دو ماه فعالیت داشت اما امسال با تامین 50 هزار تن شکر زرد، فعالیت اين کارخانه همچنان ادامه دارد.نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در گذشته کارخانه قند شیروان با هزینه روزانه 200 میلیون ریال، تنها 300 تن شکر تولید داشته است اما در حال حاضر این میزان به 700 تن در روز رسیده است.

عزیزی با بیان اینکه هم اكنون اين شرکت از روند زیان دهی خارج شده و وارد بازار بورس شده است، افزود: در سال 87 این کارخانه 50 میلیارد ریال بدهی داشته اما با ارائه راهکارهای مناسب، تا پایان سال 90 مبلغ 20 میلیارد ریال سود نيز بين سهامداران تقسیم شده است.

نماینده مردم شیروان در ادامه با اعلام این مطلب که تمامی نیروهای کار در شیروان باید بومی باشند، اضافه كرد: در ایام بهره برداری این کارخانه تعداد 650 نفر بطور مستقیم و سه هزار نفر نيز به صورت غیر مستقیم مشغول به کار هستند و اين ظرفيت اشتغال قابل افزايش است.

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه قند شیروان در 10 کیلومتری غرب شیروان قرار دارد و در حال حاضر نيز بيش از چهار هزار چغندر کار طرف قرارداد با این شرکت هستند.

در سال جاري هزار و 825 هکتار از کشتزارهای خراسان شمالی زیر کشت چغندر قند رفته بود که از این سطح حدود 60 هزار تن محصول برداشت شد و كارخانه قند شيروان تمامي اين مقدار محصول را بر اساس قرارداد با كشاورزان خريداري كرد.

