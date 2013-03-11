زبیدالله سلیم اف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسابقات جایزه بزرگ و انتخابی تیم ملی که در تبریز در حال پیگیری است تصریح کرد: هدف ما از برگزاری این مسابقات مشخص شدن ترکیب تیم اعزامی به بازی‌‎های کشورهای همبستگی اسلامی است. تمام ملی پوشانی که در آخرین اردوی تیم ملی حضور داشتند هم باید در این مسابقات شرکت می‌کردند.

وی ادامه داد: در هر دو بخش مواد کامپوند و ریکرو آقایان و بانوان، 8 کماندار برتر را به اردوی تیم ملی که پس از اعیاد نوروز تشکیل خواهد شد، دعوت خواهیم کرد. از بین 32 نفر مدعو، تنها 16 کماندار برای حضور در بازی‌های کشورهای همبستگی اسلامی راهی اندونزی می‌شوند.

سرمربی تیم ملی تیراندازی با کمان ایران گفت: شرایط کمانداران ایران خوب است و رکوردهای آنان نسبت به گذشته بهبود یافته و به شخصه از عملکرد آنها طی این مدت رضایت دارم. قطعا تا خردادماه که زمان برگزاری بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی است، رکوردهای بچه‌ها بهتر هم خواهد شد. ضمن اینکه یکی از نکات مهم اردوهای اخیر تیم ملی، عدم وجود حواشی‌های گذشته است.

وی در خصوص دعوت از میلاد وزیری و زهرا دهقان کماندار ایران در بازی‌های المپیک 2012 لندن اظهار داشت: آنها دیگر نیستند و ما دعوتشان هم نمی‌کنیم. البته تصمیم گیری درخصوص این دو نفر برعهده کمیته فنی فدراسیون است.

سلیم‌اف در خصوص پیش‌بینی خود از بازی‌های کشورهای همبستگی اسلامی اظهار داشت: در بازی‌های کشورهای اسلامی کسب مدال طلا در ماده کامپوند آقایان و بانوان و همچنین بخش تیمی این ماده صد در صد است. ضمن اینکه در ریکرو هم از شانس بالایی برای مدال آوری برخورداریم. اگر در گذشته یک تیرانداز خوب داشتیم، امروز بیش از 6 تیرانداز برتر در اردوی تیم ملی حضور دارند.