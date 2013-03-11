انهدام 29 باند قاچاق مواد مخدر در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی وندایی با تشریح عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین اظهارداشت: در سال‌ جاری با اجرای طرح‌های انتظامی متعدد در شهرستان‌های استان و اقدامات اطلاعاتی پلیس، 872 کیلوگرم تریاک، 238 کیلوگرم حشیش، 40 کیلوگرم شیشه و 60 کیلوگرم هروئین کشف و ضبط شده است.



این مسئول عنوان کرد: در مجموع کشفیات مواد مخدر این استان در 11 ماه سال‌جاری مقدار یک‌هزار و 241 کیلوگرم است.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین ادامه داد: در طی این مدت 29 باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم و 180 قاچاقچی و 521 نفر توزیع‌کننده مواد مخدر نیز دستگیر شده‌اند.



وندایی اجرای طرح‌های برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و پاکسازی محلات آلوده را از دیگر اقدامات پلیس در سال‌جاری برشمرد.