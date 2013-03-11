درخواست بخش خصوصی از رهبر انقلاب برای تکرار شعار سال 91 در سال آینده

محمدرضا باهنر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهارداشت: در سال 91 اتفاقات زیادی در مسائل اقتصادی کشور رخ داد که متاسفانه اثرات منفی به همراه داشت.

وی گفت:در مجموع در سال 91 توفیقی در شعار سال تولید ملی و استفاده از کار و سرمایه ایرانی نداشتیم، به همین دلیل برخی از فعالان اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن رسما از مقام معظم رهبری درخواست کردند این شعار برای سال 92 تکرار شود تا سیاست های مد نظر را دنبال کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته حضرت آقا 4 سال اخیر عموما شعارهای اقتصادی برای سالها انتخاب کردند و امسال هم باید منتظر بمانیم و ببینیم سال آینده چه نامگذاری خواهد شد.

باهنر گفت: باید با دنبال کردن سیاست های اقتصادی مناسب سرمایه گذاری ها را بهبود ببخشیم.

وی درباره اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیز گفت: تا مرحله اول هدفمندی را آسیب شناسی نکنیم، مجلس به اجرای مرحله دوم هدفمندی رای نمی دهد و باید در این زمینه در بررسی بودجه 92 با احتیاط عمل کنیم.