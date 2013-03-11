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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۵۵

نایب رئیس مجلس به مهر خبر داد:

درخواست بخش خصوصی از رهبر انقلاب برای تکرار شعار سال 91 در سال آینده

درخواست بخش خصوصی از رهبر انقلاب برای تکرار شعار سال 91 در سال آینده

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از درخواست فعالان اقتصادی از رهبر انقلاب برای تکرار شعار سال 91 در سال آینده به دلیل عدم توفیق در مسائل اقتصادی در سال جاری خبر داد.

محمدرضا باهنر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهارداشت: در سال 91 اتفاقات زیادی در مسائل اقتصادی کشور رخ داد که متاسفانه اثرات منفی به همراه داشت.

وی گفت:در مجموع در سال 91 توفیقی در شعار سال تولید ملی و استفاده از کار و سرمایه ایرانی نداشتیم، به همین دلیل برخی از فعالان اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن رسما از مقام معظم رهبری درخواست کردند این شعار برای سال 92 تکرار شود تا سیاست های مد نظر را دنبال کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته حضرت آقا 4 سال اخیر عموما شعارهای اقتصادی برای سالها انتخاب کردند و امسال هم باید منتظر بمانیم و ببینیم سال آینده چه نامگذاری خواهد شد.

باهنر گفت: باید با دنبال کردن سیاست های اقتصادی مناسب سرمایه گذاری ها را بهبود ببخشیم.

وی درباره اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیز گفت: تا مرحله اول هدفمندی را آسیب شناسی نکنیم، مجلس به اجرای مرحله دوم هدفمندی رای نمی دهد و باید در این زمینه در بررسی بودجه 92 با احتیاط عمل کنیم.

کد مطلب 2016032

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