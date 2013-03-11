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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۳۱

عباسی در گفتگو با مهر:

سرانه تخت بیمارستانی در گلستان 1.2 تخت به ازای هر هزار نفر است

سرانه تخت بیمارستانی در گلستان 1.2 تخت به ازای هر هزار نفر است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس علوم پزشکی گلستان گفت: سرانه تخت بیمارستانی در استان 1.2 تخت به ازای هر هزار نفر است.

عبدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر دو هزار و 665 تخت بیمارستانی دولتی و خصوصی در سطح استان فعالیت دارد.

وی اظهار داشت: استانداری کشوری 1.5 تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت است که این میزان اکنون در استان 1.2 تخت است.
 
وی عنوان کرد: با بهره برداری از بیمارستانهای جدید در دست ساخت، میزان تخت های بیمارستانی استان از استاندارهای کشوری فراتر می رود.
 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان درباره طرح پزشک خانواده گفت: تاکنون این طرح در مناطق روستایی اجرایی شده و تمام پزشکان روستایی در طرح پزشک خانواده فعال هستند .
 
وی گفت: دو هزار و 500 پزشک در این زمینه فعالیت دارند که در صورت نیاز به سطح های دو و سه ارجاع می دهند.
 
وی عنوان کرد: طرح پزشک خانواده، سیستم ارجاع و کار تخصصی است و در کشورهایی که بسیار پیشرفته تر از ما هستند در بهداشت و درمان، با تشخصیص پزشک اولیه و خانواده، بیمار به سطوح بالاتر ارجاع داده می شود.
کد مطلب 2016040

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