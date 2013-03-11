سرانه تخت بیمارستانی در گلستان 1.2 تخت به ازای هر هزار نفر است

عبدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر دو هزار و 665 تخت بیمارستانی دولتی و خصوصی در سطح استان فعالیت دارد.

وی اظهار داشت: استانداری کشوری 1.5 تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت است که این میزان اکنون در استان 1.2 تخت است.

وی عنوان کرد: با بهره برداری از بیمارستانهای جدید در دست ساخت، میزان تخت های بیمارستانی استان از استاندارهای کشوری فراتر می رود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان درباره طرح پزشک خانواده گفت: تاکنون این طرح در مناطق روستایی اجرایی شده و تمام پزشکان روستایی در طرح پزشک خانواده فعال هستند .

وی گفت: دو هزار و 500 پزشک در این زمینه فعالیت دارند که در صورت نیاز به سطح های دو و سه ارجاع می دهند.

وی عنوان کرد: طرح پزشک خانواده، سیستم ارجاع و کار تخصصی است و در کشورهایی که بسیار پیشرفته تر از ما هستند در بهداشت و درمان، با تشخصیص پزشک اولیه و خانواده، بیمار به سطوح بالاتر ارجاع داده می شود.