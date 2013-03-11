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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۲۷

ایران پیشتاز پیوند از مرگ مغزی در خاورمیانه

ایران پیشتاز پیوند از مرگ مغزی در خاورمیانه

رئیس قطب اورولوژی کشور گفت: با توجه به پیشرفتهای بسیار چشمگیر کشور طی سالهای اخیر و با تلاش جامعه پزشکی کشور و دست اندر کاران نظام سلامت، ایران رکورددار پیوند از مرگ مغزی در خاورمیانه است.

دکتر ناصر سیم فروش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چند سال قبل و در جریان برگزاری نشست سازمان بهداشت جهانی در کشور کویت، اعلام کردیم که ایران طی چند سال آینده در زمینه پیوند اعضا از مرگ مغزی نیز پیشرو تر از سایر کشورها خواهد شد.

وی ادامه داد: امروز به پشتوانه تلاشهای چشمگیر صورت گرفته از سوی جامعه پزشکی، وزارت بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی، انجمنهای علمی تخصصی مربوطه و به ویژه انجمن بیماران کلیوی ایران شاهد پیشرفتهای جدی در این زمینه هستیم.

رئیس قطب اورولوژی کشور تصریح کرد: در حال حاضر ایران از عربستان و ترکیه که از پیشگامان پیوند اعضا از مرگ مغزی در خاورمیانه بودند پیشتاز تر شده است. چرا که همه دست اندر کاران مربوطه تصمیم گرفتند از سنگر پزشکی همانند سنگر جبهه های نبرد در دوران دفاع مقدس دفاع کنند.

وی با بیان اینکه ایران هم اکنون در زمینه پیوند اعضا الگوی منطقه شناخته شده است افزود: در حال حاضر حدود 60 درصد از پیوندهای کلیه در کشور از مرگ مغزی است. حال آنکه نتیجه پیوند از مرگ مغزی همانند پیوند از زنده است .

کد مطلب 2016044

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