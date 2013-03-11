غرس 6000 اصله نهال در امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده در مراسم درختکاری در محوطه آستانه مبارکه امامزاده عباس (ع) شهرستان ساری با گرامیداشت هفته منابع طبیعی گفت: مسئله درختکاری مسئله ای بسیار مهم است که به نشاط و معنویت جامعه کمک می کند.

وی افزود: سران کشور بویژه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) هرساله درختانی را غرس می کنند و این نشانه اهمیت معظم له به فرهنگ درختکاری است.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه اظهار داشت: دغدغه مقام معظم رهبری مبنی بر قطع بی رویه درختان باید جدّی گرفته شود تا طبیعت و منابع طبیعی در اطراف شهرها حفظ بماند.

نصب ضریح آستانه امامزاده علی اصغر (ع) بهشهر

محمد باقر دینی رئیس اوقاف و امورخیریه شهرستان بهشهر گفت: ضریح مقدس آستانه امامزاده علی اصغر(ع) بهشهر با اعتباری بیش از 250 میلیون ریال نصب شد.

وی افزود: این آستانه مبارکه در خیابان گرجی محله بهشهر واقع شده است زائران بسیار زیادی دارد و همشهریان شهرستان بهشهر ارادت ویژه ای به این آستان مقدس داشته و دارند.

دینی اظهار داشت: 70 درصد هزینه این ضریح مقدس از سوی این اداره کل و مابقی از نذورات خیرین و مردم بزرگوار این شهرستان تأمین شده است.

کشتار شیعیان دسیسه شیطان بزرگ

اداره کل اوقاف مازندران قتل عام دد منشانه شیعیان در پاکستان و سایر کشور ها را نوعی انتقام کشی از انقلاب های مردمی و اسلامی دانست و خواستار هوشیاری و بیداری مسلمانان و رهروان مکتب اهل بیت (ع) شد.



در این بیانیه با عرض تسلیت حوادث دردناک کشتار مظلومانه مسلمانان و شیعیان در پاکستان آمده است: استکبار جهانی با حمایت آشکار و نهان از منحرفان و مرتجعان منطقه و عوامل وابسته و مزدور به شیعه کشی در جهان اسلام بویژه پاکستان دامن می زند و با این گونه اقدامات مذبوحانه تلاش می کند تا امواج خروشان بیداری اسلامی را در منطقه به سمت و سوی مقاصد خویش هدایت کنند.

در این بیانیه با محکومیت این گونه فجایع خواستار هوشیاری و بیداری مسلمانان در کشور های اسلامی ، شناخت ابعاد گوناگون توطئه ها و دسیسه های دشمن و همگرایی و وحدت مذاهب اسلامی شده است.

در این بیانیه با اشاره به شکست دشمن در صحنه های مختلف رویارویی با مسلمانان جهان و منطقه تصریح کرده است : به فضل الهی دشمن و عوامل وابسته اش در این مقطع حساس نیز به مقاصد شوم خود نخواهند رسید و بیداری و هوشیاری مسلمانان و تیز هوشی سیاسی شان این بار نیز این تفرقه افکنی ها را ناکام خواهد گذاشت.

