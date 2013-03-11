نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد فردا سه شنبه در یاسوج معارفه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مراسم ساعت 10 صبح فردا سه شنبه با حضور حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و حجت الاسلام تقوی رئیس ستاد ائمه جمعه کشور برگزار می شود.

صابری در تشریح جزئیات این مراسم بیان داشت: مراسم ابتدا با استقبال از رئیس دفتر مقام معظم رهبری و هیئت همراه و نماینده ولی فقیه در استان، در میدان امام حسین یاسوج آغاز می شود و سپس همه برای برگزاری مراسم معارفه نماینده ولی فقیه به سمت مصلی حرکت خواهیم کرد.

وی بیان داشت: مردم استان بار دیگر با حضور حماسی خود در این مراسم ولایتمداری خود را به اثبات می رسانند و با نماینده ولی فقیه در استان تجدید پیمان می کنند.

صابری در یایان از مقام معظم رهبری به دلیل پاسخ به درخواستهای مردمی و روحانیت استان و انتصاب حجت الاسلام سید شرف الدین ملک حسینی به عنوان نماینده ولی فقیه در استان، تقدیر و تشکر کرد.

وی از همه مردم استان برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل آورد.