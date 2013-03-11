عرضه 56 درصد سهام ذوب آهن اصفهان از طریق سازمان خصوصی سازی

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر سعد محمدی شامگاه یکشنبه در نشست خبری خود اظهار داشت: در سال 2012 نزدیک یک میلیارد و 527 میلیون تن فولاد در جهان تولید شده است که برای سال 2013 این عدد قرار است از مرز یک میلیارد و 600 تن عبور کند.

وی از راه اندازی بزرگترین کارخانه کک سازی کشور به لحاظ کیفیت تولید در ابتدای سال 92 با ظرفیت 900 هزار تن خبر داد و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد قطع کامل وابستگی واردات کک از کشورهای خارج پس از راه‌اندازی این کارخانه افزود: برای تولید 2 میلیون تن نیاز به 800 تن کک داریم که با راه‌اندازی این کارخانه میزان وابستگی ما به واردات کک به مقدار قابل توجهی کم می‌شود.

سعد محمدی با تاکید به اینکه سنگ آهن و زغال سنگ دو ماده ضروری اولیه جهت تحقق سرمایه گذاری و ظرفیت‌های اجرا هستند، گفت: برای 50 میلیون تن آهن حداقل 80 میلیون تن سنگ آهن لازم داریم که این ظرفیت تا ده سال آینده باید بیش از دو برابر شود.

وی در بحث زغال سنگ برای کوره بلند افزود: ما نیازمند این هستیم که تولید زغال سنگ را افزایش دهیم تا احتمال تولید کک در کارخانه‌هایی که سرمایه گذاری شده است فراهم شود.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان اضافه کرد: با توجه به ظرفیت سرمایه گذاری‌ها در بخش زغال سنگ، حداقل تا چهار برابر آن را افرایش می‌دهیم.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده ذوب آهن در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بیان داشت: راه اندازی کارخانه کک سازی جزء برنامه‌های کوتاه مدت است.

سعد محمدی همچنین از دو طرح تولید 55 مگاواتی برق خبر داد و گفت: این مجموعه قرار است در کل 110 مگاوات برق تولید کند که اکنون آماده افتتاح است.

وی به دیگر برنامه‌های در دست ذوب آهن اشاره و اضافه کرد: دو طرح زیست محیطی و پایش آنلاین مجموعه سیستم‌های تولیدی از دیگر طرح‌های آماده بهره‌برداری است که در ابتدای سال آینده افتتاح می‌شود.

56 درصد ذوب آهن از طریق سازمان خصوصی سازی در روز 23 اسفند ماه جاری

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در بخشی از صحبت‌های خود از عرضه حدود 56 درصد ذوب آهن از طریق سازمان خصوصی سازی در روز 23 اسفند ماه جاری خبر داد و افزود: با انتقال ذوب آهن اصفهان یک شرایط جدید را به لحاظ ساختاری از حالت دولتی به خصوصی پیدا می کنیم.

وی ادامه داد: این تصمیمات دارای اهمیت است چرا که تصمیم سازی برای مدیران ارشد و فراهم کردن تولید آهن برای مشی تولیدات اهمیت دارد.

سعد محمدی افزود: برای ساختار جدید تفکر هم باید تغییر کند که جزو برنامه میان مدت آینده است که با نگاهی نو بر مبنای ایده‌های جدید روز گام بردارد.

وی آموزش پرسنل را نکته حائز اهمیتی دانست و بیان داشت: آموزش متخصصان ذوب آهن باید در راستای علوم نوین برنامه‌ریزی شود تا سطح دانشمان به دانش روز نزدیک‌تر شود.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان پذیرش تغییر در دنیای امروز و سرعت رو به جلوی آن را عنوان و تصریح کرد: آموزش یک امر مداوم است و ما باید در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری خارج از واژه‌های معمول مراحل اجرایی علمی مشخصی را دنبال کنیم تا شرایط برای آینده بهتر از گذشته رقم خورد.

ورود ذوب آهن در تولید آهن اسفنجی با الحاق فولاد چهار محال و بختیاری

سعد محمدی با اشاره به دیگر برنامه‌های ذوب آهن اظهار کرد: در اختیار گرفتن فولاد چهار محال و بختیاری با ظرفیت یک میلیون تن و در این راستا ورود ذوب آهن جهت تولید آهن اسفنجی و ایجاد شرایط برای ارتقا سطح تولید در کشور است.

وی ادامه داد: امروزه در دنیا ساختار اقتصادی برای تولید فولاد با کف پنج میلیون تن تعریف می‌شود، لذا باید خود را با تعاریف جهانی تطبیق داده و شرایط را به این سمت و سو سوق دهیم.

طرح توازن در خرداد سال آینده اجرا می‌شود

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان درباره طرح توازن گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در پایان خرداد ماه سال آینده کوره دو راه‌اندازی می‌شود و با فعالیت همزمان سه کوره ظرفیت ذوب آهن به سه و 6 دهم می‌رسد و با الحاق یک میلیون تن فولاد چهار محال و بختیاری ساختارها به سطح رقابتی نزدیک می‌شود.

وی تاکید کرد: توسعه‌های جدید از دیگر برنامه‌ها است که با ورود محصولات جدید به بازار سبد ظرف ذوب آهن متنوع و فضای گسترده‌ای از طیف خریداران را در این شرکت فراهم می‌کنیم.

ورود ذوب آهن به صنعت ریل سازی

سعد محمدی با اشاره به یکی از برنامه‌های میان مدت ذوب آهن یادآور شد: با اعلام آمادگی ذوب آهن برای تولید ریل‌های راه‌آهن، مانع از خروج ارز از کشور جهت خرید ریل شویم.

وی ادامه داد: با انجام توافقات اولیه امیدواریم حدود 150 هزار تن ریلی که راه‌آهن در سال نیاز دارد و با احتصاب ریل‌ها مورد نیاز مترو به این مقدار، خط نورد جدیدی به این منظور اضافه شود.

مدیر عامل ذوب‌آهن اصفهان با بیان طرح توازن تصریح کرد: در این طرح نیاز داریم تا یک خط نورد جدید احداث کنیم که قسمتی از آن با بحث ریل‌های راه‌آهن و بخش دیگر آن نیز با تولید محصولات جدید تامین می‌شود.

وی در ادامه به برنامه‌های ذوب آهن در مرحله بلند مدت اشاره و ادامه داد: طرح شهید کاظمی یکی از این طرح‌ها است که در واقع یک ظرفیت 1.5 میلیون تنی را به ظرفیت جدید ذوب آهن اضافه می‌کند.

سعد محمدی با اشاره به بررسی‌های اقتصادی انجام شده ذوب آهن برای استفاده از احیاء مستقیم و کوره بلند بیان داشت: حامل‌های انرژی در بحث کوره بلند نسبت به احیاء مستقیم هزینه بسیار بالاتری را دارد.

وی اضافه کرد: در دنیا از یک میلیارد و 500 تن تولیدات 66 درصد آن از روش کوره بلند است، اما در کشور ما این امر معکوس است و کمتر از 20 درصد از 16 میلیون از کوره بلند و بقیه از روش احیاء مستقیم و القایی صورت می‌گیرد که دلیل آن هم همان حامل‌های انرژی است.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در مورد مباحث فرهنگی نیز افزود: جهت طروات و شادابی روح پرسنل به قطع پرداختن به مسائل فرهنگی را نیاز داریم که با برنامه‌های آموزشی بحث ارتقا دانش اجتماعی را در ذوب آهن ارتقا تا از امنیت خاطر روحی و معنوی خوبی برخوردار شویم.

ورزش ذوب آهن در لیگ برتر می‌ماند

وی به تعالی ذوب آهن نیز پرداخت و اظهار داشت: ذوب آهن توانسته تندیس بلوری را از جشنواره دریافت کند اما درصدد هستیم تا تندیس سیمین را در دوره دیگر جشنواره دریافت کنیم.

سعد محمدی تاکید کرد: ورزش ذوب آهن نیز جای توجه دارد و تمام سعی و تلاش خود را برای حضور در لیگ برتر کرده و با سبقه‌‌ی ورزشی ذوب آهن در کشور امیدواریم در لیگ برتر بمانیم.

پول ناشی از بلوک سهام ذوب آهن به صندوق بازنشستگان فولاد تعلق می‌گیرد

وی همچنین در مورد صندوق بازنشستگی ذوب آهن اصفهان ادامه داد: حدود 5 هزار میلیارد ریال سهام بنگاه‌هایی همچون فولاد،آلومینیوم، زغال سنگ، دخانیات و قسمتی از سهام خودرو را به صنودق بازنشستگی واگذار کردیم.

سعد محمدی تاکید کرد: در صورتی که چهارشنبه جاری کسی سهام ذوب آهن را نخرد 37.5 درصد ذوب آهن به صندوق بازنشستگان می‌رود و اگر متقاضی هم داشته باشد پول ناشی از بلوک سهام ذوب آهن به صندوق بازنشستگان فولاد تعلق می‌گیرد.

وی در مورد مشکلات بازنشستگی گفت: با مدیریت و گردش مالی اقدام به رفع مشکل کرده،چنانکه دغدغه خاطر تعیین مشی و گردش پول به اعتقاد ما حل شده و در اختیار وزارت کار قرار گرفته است.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد تحریم ها و فروش محصولات ذوب آهن گفت: ذوب آهن یک بسته اقتصادی در بودجه سال آینده است و اگر به صفحه بورس سر بزنید متوجه می‌شوید که برای سال آینده سود سهم را 47.2 ریال دیده‌ایم.