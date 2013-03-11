نخستين گروه جهادي دانشجويي به مناطق محروم خراسان شمالي اعزام شد

مسعود مرواري در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نخستين گروه جهادي دانشجويي خراسان شمالي 20 اسفندماه از دانشگاه هاي اين استان به منطقه محروم كاليماني در شهرستان مانه و سملقان اعزام شد.

وي با بيان اينكه جهادگران اعزامي در واقع تعدادي از دانشجويان تشكيل دهنده سه گروه جهادي اعزامي به منطقه كاليماني هستند، اظهار داشت: اين سه گروه جهادي در مجموع متشكل از 120 دانشجوي خواهر و برادر از دانشگاه هاي اشراق، دانشكده فني و حرفه اي دارالفنون بجنورد و دانشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد(انقلاب اسلامي) هستند كه در طول نوروز 92 در منطقه كاليماني فعاليت هاي جهادي انجام مي دهند.

اين مسئول اضافه كرد: 20 اسفندماه، در مرحله نخست تعدادي از برادران اين گروه به منظور انجام اقدامات اوليه براي فعاليت هاي عمراني از جمله پي كني و آماده سازي مقدمات به منطقه اعزام شدند و ساير اعضاي گروه هاي سه گانه نيز از دوم فروردين ماه سال آينده به شهرستان مانه و سملقان عزيمت خواهند كرد.

به گفته مرواري فعاليت اين گروه هاي جهادي در زمينه هاي عمران و بهسازي، خدمت رساني و محروميت زدايي، فرهنگي و مذهبي، بهداشت و درمان، آموزش و مهارت و ... خواهد بود و جهادگران حاضر در اين سه گروه در تعطيلات نوروزي در روستاي كاليماني شهرستان مانه و سملقان فعاليت هاي عمراني نظير تكميل مسجد، ساخت غسالخانه، ساخت خانه محروم و ... را انجام مي دهند.

اين مسئول اضافه كرد: همچنين اعضاي اين گروه ها برنامه هاي ديگري چون فعاليت هاي فرهنگي و آموزشي نظير برگزاري دوره هاي آموزشي رايانه براي جوانان و دانش آموزان، كلاس هاي ترويج كشاورزي، دوره هاي آموزشي توليد ورمي كمپوست، فعاليت هاي بهداشت و درمان مانند ويزيت رايگان، مشاوره هاي پزشكي، توزيع داروي رايگان و ... را در برنامه جهادي خود دارند.

مرواري در ادامه با بيان اينكه در ايام نوروز سال 92 در مجموع پنج گروه جهادي دانشجويي در قالب پنج قرارگاه سازندگي به مناطق محروم استان اعزام مي شوند، اظهار داشت: اين پنج گروه دانشجويي شامل 180 دانشجوي دختر و پسر از دانشگاه هاي خراسان شمالي و استان گيلان هستند كه به مناطق محروم خراسان شمالي واقع در شهرستان هاي مانه و سملقان، شيروان و اسفراين اعزام مي شوند.

دبير ستاد مطالعات راهبردي و هدايت حركت هاي جهادي سازمان بسيج سازندگي خراسان شمالي در پايان عنوان كرد: فعاليت گروه هاي دانشجويي جهادي در اين استان از 20 اسفندماه سال جاري آغاز مي شود و تا 15 فروردين ماه سال آينده نيز ادامه خواهد داشت.

