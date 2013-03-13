رمز موفقیت و سعادت در زندگی/ باید بدانیم برای چه خلق شده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیه 67 سوره غافر آمده است: او كسى است كه شما را از خاك آفريد، سپس از نطفه، سپس از علقه (خون بسته شده)، سپس شما را به صورت طفلى (از شكم مادر) بيرون آورد، بعد به مرحله كمال قوّت خود مى ‏رسيد، و بعد از آن پير مى‏ شويد و (در اين ميان) گروهى از شما پيش از رسيدن به اين مرحله مى‏ ميرند و در نهايت به سرآمد عمر خود مى‏ رسيد؛ و شايد تعقّل كنيد!

یک نکته مهم که از این آیه می توان دریافت تعقل و تفکر است. آگاهی انسان از عواملی چون فلسفه حیات، خلقت انسان، وجود راهنمایان دینی، ضرورت هدایت انسانها بر پایه فطرت، علائق و اثرات آن در رشد و تعالی می تواند او را در مسیر موفقیت واقعی در مسیر زندگی کمک کند.



انسانی که باور درونی اش خوب شکل گرفته باشد مسلما از آرامش لازم برای زندگی مطلوب برخوردار بوده و در حل و فصل مسائل خود و دیگران موفقیت بیشتری خواهد داشت. انسان هوشمند می داند که رمز موفقیت در برخورداری از هوش و ذکاوت با شانس و اقبال محض نیست بلکه در توانایی و مهارت لازم برای شکوفا کردن توانایی هاست.



برای موفقیت بیشتر در هر کاری باید سررشته آن را جستجو کرد، زیرا هر موفقیتی رمزی دارد. افراد موفق درهر وضعیتی کارهای ویژه ای را به طور مکرر انجام می دهند و هرگز میدان عمل را ترک نمی نمایند. مقام انسان در میان سایر موجودات برجسته است و ماموریت های زیادی دارد. این مسئولیت بر اساس آگاهی، قدرت اندیشیدن و توانمندیهای انسانها و همچنین با توجه به اصل تفاوت های فردی است که در خلقت انسان لحاظ شده است.

بر اساس آموزه های قرآن، انسانها متفاوت از یکدیگر خلق شده اند و ماموریت های منحصر به فرد دارند که آن هم بر اساس توانمندیهای آنها می باشد. در این باره حضرت علی (ع) می فرماید: خیر مردم در تفاوت آنهاست و اگر همه مساوی باشند هلاک خواهند شد.

به نظر می رسد رمز موفقیت انسان، در شناسایی رمز خلقت اوست و یا آگاهی از فلسفه حیاتش می باشد که اگر در این میان به نحوه شایسته ای به شناسایی آن بپردازیم به همان اندازه می توانیم زندگی توام با سعادت داشته باشیم. همان طور که گفته شد هر موفقیتی سر رشته ای و یا رمزی دارد که هر کس با شناخت سر رشته های زندگی خویش می تواند به موفقیتهایی دست یابد.

یک گام اساسی در پیروزی و موفقیت، تعیین یک هدف واضح و روشن است که تا اعماق وجود انسان راه یابد، سپس می توان با استفاده از فرمول موفقیت نهایی یعنی توان فردی وارد عمل شد. اگر بدانیم که چه می خواهیم اما برای حصول آن خواسته کاری انجام ندهیم. صرفا آرزویی کرده ایم که چون رویایی است و هرگز به حقیقت نخواهد پیوست. ما با عمل و پشتکار خود می توانیم رویاهای خود را به حقیقت تبدیل کنیم چون افراد بزرگ و موفق فقط به دانستن چیزی اکتفا نمی کنند بلکه وارد عمل می شوند.

طرح دیدگاهها و بیان نقطه نظرهای محض کافی نیست، بلکه شروع به کار و اقدام به عمل لازم است. ما باید طوری عمل کنیم که رویاها و آرزوهای خود را به هدف تبدیل کنیم و نقشه مناسبی برای دستیابی به هدف های خود داشته باشیم. پس اگر ما در زندگی هدف داشته باشیم هیچ وقت خسته و نا امید نمی شویم وهیچ چیز یک انسان مصمم و مطمئن را در آن واحد خسته نکرده و مایوس نمی نماید وهمچنین در باور او نیز خللی ایجاد نمی شود.

باید سعی نماییم همواره باآگاهی از توانایی جسمانی و روانی و معلومات و تجارب شخصی خود و همچنین با شناخت کامل از سبک های گوناگون مهارت های ارتباطی و با بکارگیری مطلوب از آنها در برقراری روابط مناسب برای خوب زیستن و خوب ماندن اقدام موثر داشته باشیم. خواستن واقعی آن است که با اقدام زیبنده ما به تصمیم قطعی بیانجامد و تصمیم واقعی آن است که به عمل منجر شود.