روند اجرای پروژه های مهر ماندگار حوزه بهداشت و درمان لرستان/ اختصاص 10 میلیارد اعتبار جدید

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر شیخ آزادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به طرحهای مهر ماندگار لرستان حوزه بهداشت و درمان اظهار داشت: تجهیز بیمارستان شهیدرحیمی خرم آباد، بخش سوختگی بیمارستان شهید چمران بروجرد، بیمارستان الیگودرز، دانشکده داروسازی و مرکز روانپزشکی خرم آباد از جمله پروژه های مهر ماندگار استان لرستان هستند.

وی با اشاره به پروژه بخش سوختگی بیمارستان شهید چمران بروجرد عنوان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی ساختمان این بخش به طور کامل اجرایی و به بهره برداری رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان همچنین با اشاره به تجهیز بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد نیز بیان داشت: قبل از بازدید نخست دستیار ویژه رئیس جمهور به لرستان پیشرفت فیزیکی این پروژه تنها 10 درصد بود این در حالیست که در حال حاضر فاز اول این بیمارستان به بهره برداری رسیده است.

شیخ آزادی با بیان اینکه بیش از 97 درصد تجهیزات فاز اول بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد در این بیمارستان مستقر شده است افزود: در حال حاضر 60 مریض نیز در این بیمارستان بستری و از خدمات آن استفاده می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه مهر ماندگار دانشکده داروسازی اشاره کرد و گفت: این دانشکده با زیربنای 9 هزار متر مربع و با 90 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در صورت تامین اعتبار این دانشکده حداکثر تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.

شیخ آزادی همچنین به روند اجرای بیمارستان الیگودرز اشاره کرد و گفت: پیمانکار این پروژه مسکن و شهرسازی است و در حال حاضر عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

وی به مرکز روانپزشکی خرم آباد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این پروژه دارای پیشرفت فیزیکی 89 درصد است و در سالجاری بیش از پنج میلیارد و 500 میلیون تومان برای این پروژه هزینه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان یادآور شد: مرکز روانپزشکی خرم آباد برای تکمیل نیازمند هفت میلیارد تومان است و در صورت تامین اعتبار تا اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

شیخ آزادی از اختصاص اعتبارات جدید برای تکمیل بیمارستان الیگودرز خبر داد و گفت: در سفر اخیر دستیار ویژه رئیس جمهور به لرستان بیش از چهار میلیارد تومان از محل اعتبارات متمرکز برای این طرح در نظر گرفته شد.

وی همچنین از اختصاص پنج میلیارد تومان برای تجهیز بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد خبر داد و افزود: همچنین برای تکمیل دانشکده داروسازی و مرکز روانپزشکی خرم آباد نیز 1.5 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.