محمد قديمي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين طرح در سه بخش مجزا شامل بازارچه هاي محلي، غرفه هاي موقت عرضه ماهي قرمز و سبزه عيد و غرفه هاي موقت عرضه ميوه اجرا خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه دراين طرح مراكز فروش ماهي قرمز و سبزه عيد مشخص شده و با نصب بنر به شهروندان معرفي مي شود، گفت: عرضه غيربهداشتي ماهي قرمز در برخي از مكان هاي اصلي شهر كه از تردد و رفت و آمد بالايي برخوردار است، مشكلاتي را ايجاد مي كند.

قديمي ازهمكاري دامپزشكي همدان براي ساماندهي مراكز فروش ماهي قرمز خبر داد و عنوان كرد: تاكنون هفت نقطه از شهر همدان براي فروش ماهي قرمز شناسايي و تعيين شده است.

مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري همدان ادامه داد: فقط ماهي فروشان مستقر در ميدان دانشگاه، خيابان ميرزاده عشقي، بلوار كاشاني، پارك كودك، كوي فرهنگيان، ميدان فلسطين و پارك مردم براي عرضه ماهي قرمز در همدان مجوز فعاليت از سوي دامپزشكي و سازمان ميادين ميوه و تره‌بار را دارند.

محمد قديمي در ادامه از معرفي مكان‌هاي فروش ميوه شب عيد به مجمع امور صنفي و سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد و افزود: در اين خصوص سازمان صنعت، معدن و تجارت نسبت به تأمين و توزيع ميوه در ايام پايان سال در كنار واحدهاي صنفي از توان پنج بازارچه و 9 كانكس‌هاي متعلق به سازمان و 20غرفه‌ موقت در نقاط مختلف شهر همدان استفاده مي‌كند.

قديمي با بيان اينكه ايجاد اين مراكز در كاهش بار ترافيكي خيابان‌هاي منتهي به بازار اصلي شهر همدان نقش به سزايي دارد، اظهار داشت: با اين اقدام از تردد شهروندان به بازار مركزي همدان براي تأمين ميوه و مركبات جلوگيري خواهد شد.