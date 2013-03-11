پراش با هزارم ثانیه اختلاف چهارم شد/ ورپشتی به فینال 200 متر راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون دوچرخه‌سواری، سی و سومین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان و بیستمین دوره رقابتهای جوانان، از 17 الی 27 اسفند ماه سال جاری و در مواد پیست و جاده و در سطح یک اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری (UCI)، به میزبانی کشور هندوستان و در شهر "دهلی نو" در حال برگزاری است.

در پنجمین روز از این مسابقات، رکابزنان کشورمان امروز دوشنبه 21 اسفند ماه و در دقایقی پیش در ماده 200 متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که در این ماده حسنعلی ورپشتی رکابزن ملی پوش کشورمان، با عملکردی قابل قبول توانست به فینال ماده 200 متر راه یافته و بعد ازظهر امروز برای کسب مدال طلا به مصاف حریف مالزیایی خود می رود.

تاکنون رکابزنان ملی پوش کشورمان موفق به کسب سه برنز در مواد چهارکیلومتر تعقیبی انفرادی، دورامتیازی و مدیسون و یک نقره در ماده اسکرچ شده اند.

* پراش با هزارم ثانیه اختلاف چهارم شد

روز گذشته یکشنبه و ادامه رقابت‌های چهارمین روز از این مسابقات رکابزنان در ماده یک کیلومتر به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان محمود پراش رکابزن ملی پوش کشورمان با زمان یک دقیقه و 5 ثانیه و 45 صدم ثانیه و با 12 هزارم ثانیه اختلاف نسبت به نفر سوم، مقام چهارم را به خود اختصاص داد.

در این ماده رکابزن کره با زمان یک دقیقه و 3 ثانیه و 904 هزارم ثانیه، دوچرخه سوار ژاپن با زمان یک دقیقه و 4 ثانیه و 816 هزارم ثانیه و نماینده چین تایپه با زمان یک دقیقه و 5 ثانیه و 33 هزارم ثانیه به ترتیب مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.