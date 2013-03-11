امیر لشکری در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار مجموعه تازهای از نمایشنامههای خود با عنوان «فراموشیاست رسم آدمیزاد» خبر داد و گفت: این کتاب را به تازگی انتشارات نیستان منتشر کرده و در برگیرنده دو عنوان از نمایشنامههای من است.
وی افزود: نمایشنامه اول این کتاب با نام «فراموشیاست رسم آدمیزاد» در جنوب ایران میگذرد و ماجرایش حول و حوش زندگی یک ناخدا میگذرد.
به گفته لشکری این نمایشنامه برگزیده جشنواره صاحبدلان، ششمین جشنواره نمایشنامهنویسی رضوی و چهارمین دوره جشنواره پایتخت پنجرهها شده و در حال حاضر نیز وی در تدارک اجرای آن در سال آینده است.
لشکری همچنین به نمایشنامه دوم این کتاب نام «دوباره بیمادر شدم» اشاره کرد و گفت: این اثر که با موضوع جایگاه مادران در خانواده نوشته شده، پیش از این در هشتمین دوره جشنواره نمایشنامهنویسی بانوان برگزیده شده است.
کتاب «فراموشیاست رسم آدمیزاد» از مجموعه ادبیات مدرن انتشارات نیستان در 136 صفحه و با قیمت 6500 تومان منتشر شده است.
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