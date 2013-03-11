دومیلیارد تومان به واحدهای تولیدی مشکل دار کهگیلویه و بویراحمد اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری شامگاه دوشنبه در کارگروه صیانت از تولید استان گفت: این اعتبار به عنوان سوبسید به واحدهای مشکل دار داده می شود تا مشکلات تولید کاهش یابد.

وی بیان کرد: در این راستا واحدهایی که به بانکها بدهی ندارند و تولید آنها نیاز روز جامعه است، در اولویت قرار دارند.

صابری اظهار داشت: همچنین این اعتبار با توجه به ظرفیتهای استان و نیازهای مهم آن توزیع می شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد صیانت از تولید را نیاز کنونی جامعه عنوان کرد و گفت: باید در این راستا به محصولاتی که تقاضا برای آن در استان بیشتر است، توجه شود.

وی تولیدات غذایی، باغی و دامی را در اولویت نیازهای استان عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون این استان از سایر استانها و خارج کشور مرغ و تخم مرغ و... وارد می کند که باید زمینه خودکفایی این محصولات در استان ایجاد شود.

صابری همچنین با اشاره به نبود سردخانه نگهداری میوه در استان گفت: این مسئله نیز باعث شده میوه تولیدی استان به سایر استانها صادر شود و در فصل زمستان مجبور هستیم همان میوه را با قیمت بیشتر از آنها بخریم و وارد کنیم.

وی تاکید کرد: باید به جای مصرف تولیدات سایر استانها خود تولید کننده باشیم و این جز با همت مردم و مسئولین وبرنامه ریزی صحیح محقق نمی شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد این مهم را یکی از شاخصه های تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: حمایت از تولیداتی که نیاز عمومی به آنها وجود ندارد و مشکلی از جامعه حل نمی کند، ضرورت ندارد.