56 پروژه کاهش اعتیاد در خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اکبری مطلق صبح دوشنبه در جمع اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با اشاره به اینکه تاکنون 74 پروژه در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی و اعتیاد در استان تدوین شده است، اظهارداشت: تعداد پروژه های در حال اجرا در استان 56 پروژه است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی همچنین تعداد پروژه های اجرا شده در این بخش در استان را 18 پروژه اعلام کرد.

وی اضافه کرد: هم اکنون در استان در خصوص اعتبارات مراکز کاهش آسیب و سرپناه کسری اعتبار وجود ندارد.

اکبری مطلق ازبرگزاری 246 کارگاه آموزشی در راستای مواد مخدر و شناخت عوارض آن در سال جاری در استان خبر داد و گفت: در این راستا شش هزار و 600 نفر از مربیان، مدیران و مشاوران مدارس آموزش دیده اند.

وی همچنین آموزش کارکنان دولت در زمینه اعتیاد و کاهش آسیب های اجتماعی را از دیگر برنامه های سال جاری توسط این نهاد عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا با برگزاری شش کارگاه از سال گذشته تاکنون حدود دو هزار و 21 نفر از این آموزش ها برخوردار شدند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی فعالیت های کلنیک های مثلثی در امر پیشگیری و درمان معتادان و بیماری های پرخطر در زندان بیرجند و برگزاری کلاس های فنی و حرفه ای و اشتغال بکار زندانیان را از دیگر برنامه های شاخص این نهاد در سال جاری برای کاهش اعتیاد و آسیب های اجتماعی ذکر کرد.