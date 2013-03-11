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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۲۳

اسکندری خبر داد:

مجتمع توانبخشی فرهنگی ورزشی ایثارگران لرستان 82 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مجتمع توانبخشی فرهنگی ورزشی ایثارگران لرستان 82 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان از پیشرفت فیزیکی پروژه مجتمع توانبخشی فرهنگی و ورزشی ایثارگران و جانبازان این استان خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی اسکندری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای پروژه مجتمع توانبخشی فرهنگی و ورزشی ایثارگران و جانبازان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر این پروژه دارای پیشرفت فیزیکی 82 درصد است.

وی با بیان اینکه این پروژه جزء طرحهای مهر ماندگار است بیان داشت: میزان پیشرفت فیزیکی این مجتمع قبل از سفر نخست دستیار ویژه رئیس جمهور 60 درصد بود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان تصریح کرد: در صورت تامین اعتبار  پروژه مجتمع توانبخشی فرهنگی و ورزشی ایثارگران و جانبازان لرستان تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

اسکندری بیان داشت: تا کنون بیش از 59 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه اعتبار اختصاص یافته است.
 

کد مطلب 2016102

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