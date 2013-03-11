20 پايگاه در همدان آماده خدمات رساني به مسافران نوروزي است/ ايجاد اردوگاه اسكان موقت در همدان

حسين اشرفي در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان كرد: 93 امداد گر از 25 اسفندماه سال جاري تا 17 فروردين سال آينده در محور هاي مواصلاتي استان همدان مستقر خواهند شد.

وي ادامه داد: يك پايگاه سلامت نيز که به ارائه خدمات رايگان پزشكي به مسافران مي پردازد، در ميدان فرودگاه همدان دایر خواهد شد.

وي همچنين به ايجاد يك اردوگاه اسكان موقت براي 500 خانواده در پارك جنب ميدان فرودگاه همدان اشاره و بيان كرد: تيم پشتيباني هلال احمر نيز تا پايان طرح نوروزي آماده اعزام به حوادث ترافيكي احتمالي است.

وي اضافه كرد: هموطنان مي توانن با تماس با شماره 147 در هر ساعت از شبانه روز در خواست كمك نموده تا سريعا نيروهاي واكنش سريع اين جمعيت به ياري آنان بشتابند.

دستگاه خودروي امداد ونجات در هفت محور مواصلاتي استان مستقر هستند

وي اضافه كرد: هفت دستگاه خودروي امداد ونجات در هفت محور مواصلاتي استان مستقر هستند و پوشش تمامی محورهاي استان همدان نيز با هليكوپتر اين جمعيت انجام خواهد شد.

وي در پاسخ به سوال مهر در خصوص عدم حضور هليوكوپتر جمعيت در تمامي تعطيلات در استان همدان گفت: بر اساس تصميمات و به علت نيازها اين هليكوپتر در ايام نوروز به سه استان زنجان، كردستان ومركزي نيز اعزام مي شود و تنها در اوايل طرح در استان همدان حضور خواهد داشت.

وي تاكيد كرد: البته اگر حادثه اي در استان همدان روي دهد به علت نزديكي پايگاه ها سريعا هليوكوپتر به استان همدان اعزام خواهد شد.

اشرفي با اشاره به استقرار سامانه UCدر جمعيت هلال احمر استان همدان برای كنترل هر گونه شرايط اضطراري در این استان، عنوان كرد: مواد غذايي، البسه، چادر و پشتيباني 24 ساعته از حادثه ديدگان از جمله وظايف اين مجموعه در ايام نوروز خواهد بود.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر همدان با اشاره به اينكه جاده ها در كشور ماهيت توسعه اي دارد، بيان كرد: استفاده از وسايل نقليه در حال حاضر چون نياز به اكسيژن، اهميت دارد.

وي تاکید كرد: همچنين علاوه بر حضور در جاده ها، اين جمعيت به گردشگران وكوهنوردان نيز در پايگاه كوهستاني الوند خدمات رساني خواهد كرد.