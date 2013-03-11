آزادکاران قم در مسابقات کشتی جوانان کشور درخشیدند

محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: سال ها است که همزمان با تلاش هایی که برای تداوم موفقیت های کشتی فرنگی می دهیم، در رده های سنی مختلف کارهای زیربنایی و سازنده ای را برای تحول در کشتی آزاد نیز در دستور کار قرار داده ایم.



وی ادامه داد: کشتی آزاد نیروهای بسیار زبده و مستعدی در قم دارد، ما هم مربیان بسیار خوبی داریم که عاشق کشتی هستند و به صورت علمی و تخصصی به این رشته می پردازند و هم ورزشکاران و کشتی گیران مستعدی داریم که توانایی خود را در پیکارهای اخیر تمام رده های سنی کشتی آزاد قهرمانی کشور به رخ کشانیده اند و افتخار آفرین شده اند.



رئیس هیئت کشتی استان قم بیان داشت: همانگونکه وعده کرده بودیم امسال در کشتی آزاد حرف های زیادی برای گفتن در رقابت های قهرمانی کشور داشتیم و بعد از اینکه در رده سنی نوجوانان توانستیم طلسم حدودا 10 ساله را بشکنیم و مدال نقره کشور را کسب کنیم، حالا کشتی گیران قمی در مسابقات رده سنی جوانان کشور درخشان ظاهر شده اند.



وی یاد آور شد: در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی رده سنی جوانان کشور که به میزبانی هیئت کشتی استان مازندران برگزار شد، آزادکاران مدعی در هشت وزن به میزبانی شهرستان رستم کلا با یکدیگر به رقابت پرداختند و نام دو کشتی گیر قمی در بین برترین ها قرار گرفت.



حلوایی عنوان کرد: آزادکاران شرکت کننده در این دوره از مسابقات در تلاش برای کسب عناوین برتر در اوزان 50، 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم برابر یکدیگر به روی تشک رفتند و سهم تیم قم یک عنوان سومی و یک مقام پنجمی بود.



وی ابراز داشت: در وزن 66 کیلوگرم این دوره از رقابت ها که در سالن امام رضا (ع) رستم کلا به انجام رسید، امیر مظفری از تیم اعزامی هیئت کشتی استان قم توانست بعد از نمایندگان مازندران و گیلان در کنار کشتی گیری از تهران به مقام سوم مشترک دست یابد.



رئیس هیئت کشتی استان قم بیان کرد: این در حالی است که علی صبوری دیگر کشتی گیر قمی در این مسابقات بعد از آزادکاران مازندران، خراسان شمالی، گیلان و کرمانشاه رتبه پنجم را به خود اختصاص داد و بعد از وی کشتی گیر همدانی ششم شد.



وی افزود: نفرات برتر این رقابت ها با نظر کمیته فنی جواز حضور در مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان برای شرکت در رقابت های آسیایی و جهانی را کسب می کنند در حالی که این مسابقات با مقررات داوری تدوین شده توسط حوزه مدیریت تیم های ملی کشتی آزاد به انجام خواهد رسید.