كيفيت پايين مساكن مهر ناشي از كمبود نيروي اجرايي است/ دستور تخريب در صورت استفاده از مصالح نامناسب

حسين جلاليان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه كيفيت يكي از مهمترين شاخصه هاي مسكن مهر در استان همدان است، گفت: اين طرح حرکت بزرگي بود چرا كه حتي ظرفيت سازماني در اين اداره قبل از اجراي آن وجود نداشت.

وي ادامه داد: با هماهنگي سازمان نظام مهندسي تمام مسكن هاي مهر در استان همدان با نظارت مهندسان مجرب اين سازمان ساخته شده است.

ساختمان هاي طرح مسكن مهر بر اساس قوانين مبحث 19 ساختمان ساخته شده است

وي با رد عدم نظارت كافي و كيفيت پايين مساكن مهر استان همدان اظهار داشت: براي اولين بار در كشور تمام ساختمان هاي طرح مسكن مهر بر اساس قوانين مبحث 19 ساختمان ساخته شده است.

برخي از مهندسين ناظر سازمان نظام مهندسي بركنار شده اند

جلاليان با اشاره به اينكه حتي براي رفع ضعف ها برخي از مهندسين ناظر سازمان نظام مهندسي بركنار شده اند، بيان كرد: كيفيت پايين در مساكن مهر تنها در برخي شهرستان ها ديده مي شود كه اين نيز به پايين بودن كيفيت مصالح و كمبود نيروي انساني است.

معاون مسكن اداره كل راه و شهر سازي استان همدان اضافه كرد: هرجايي مصالح نامناسب استفاده شده دستور تخريب آن را صادر كرده ايم.

تاكنون 38 هزار و192 واحد مسكن مهر در استان همدان عقد قرار داده شده است

وي با اشاره به اينكه تاكنون 38 هزار و192 واحد مسكن مهر در استان همدان عقد قرار داده شده است، ادامه داد: از اين ميزان 36 هزار واحد به پي ريزي،32 هزار واحد به اسكلت بندي،21 هزار واحد به سفت كاري و 26 هزار واحد به پايان رسيده است.

وي اضافه كرد: بانك ها براي ساخت مساكن مهر تاكنون 836 ميليارد تومان تسهيلات داده اند كه از اين ميزان 600 ميليارد تومان آن به متقاضيان پرداخت شده است.

آمادگي افتتاح مساكن مهر در زمان سفر رياست جمهوري به همدان را نداشتيم

وي در پايان با اشاره به اينكه آمادگي افتتاح مساكن مهر در زمان سفر رياست جمهوري به استان همدان را نداشتيم اما توانستيم با هماهنگي ها 19 هزار و870 واحد را آماده افتتاح كنيم، بيان كرد: 18هزار و840 واحد از اين تعداد در شهرهاي زير 20 هزار نفر جمعیت واگذار شده است.