عمليات اجرايي قطعه سوم خط انتقال فاضلاب گلبهار آغاز شد

هادي نقدبيشي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: عمليات اجرايي به صورت مشترك با همكاري شركت عمران گلبهار و تامين لوله و تجهيزات توسط اداره آب فاضلاب شهري با اعتباري معادل ده ميليارد ريال آغاز شد.

رئيس امور آب فاضلاب شهري چناران افزود: طرح آبرساني به مسكن مهر شهر جديد گلبهار در حال انجام است و اين طرح با احداث سي هزار متر مكعب مخزن ذخيره آب شرب و ايستگاه پمپا‍ژ انتقال آب به مخازن انجام مي شود.

نقدبيشي گفت: خط انتقال آب با قطرهاي 900 و 600 ميلي متر نيز انجام شده است.

وي از كشيك هاي نوروزي در امور آب فاضلاب شهري چناران خبر داد و بيان كرد: تا پايان تعطيلات تمام پرسنل اتفاقات به همراه مسئولين شيفتها به صورت آماده باش هستند.

رئيس امور آب فاضلاب شهري چناران افزود: اعضاي پرسنل شيفتي در ايام تعطيلات جهت ارائه خدمات مناسب به شهروندان در محل كار حضور دارند و شماره تلفن 122 به صورت شبانه روزي آماده پاسخگويي است.

نقدبيشي گفت: چناران داراي 28 هزار مشترك آب آشاميدني سالم است.