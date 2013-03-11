امسال زائری به اتهام مواد مخدر در عربستان دستگیر نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهری در همایش سالانه پلیس پیشگیری اظهار داشت: برنامه ریزی، نظارت و هدایت کلانتری ها، پاسگاهها ، یگان های امداد و تعامل مستمر با قوه قضائیه برای اجرای احکام قضایی از مهمترین وظایف پلیس پیشگیری می باشد به همین خاطر فرماندهان پلیس پیشگیری در استانها هر ساله جلساتی با مسئولان قضایی استان برگزار می کنند تا این وظایف بهتر انجام شود.

وی افزود: در 11 ماهه سال در رسیدگی به پرونده ها سرعت خوبی داشتیم و جرایم کنترل شده است. همچنین با پیشگیری به موقع در فرودگاههای کشور شاهد بودیم امسال دولت عربستان هیچ کدام از زائران ایرانی را به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر نکرده است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا تاکید کرد: بیشتر پرونده هایی که در کلانتری ها تشکیل می شود جنبه خانوادگی و اجتماعی دارد که از سوی دوایر مشاوره و مددکاری 50 درصد آنها منجر به سازش می شود. از سوی دیگر در جلسات هفتگی پلیس پیشگیری وقوع جرایم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد در حال حاضر جرایم خشن کاهش یافته و با حضور گشتی های کلانتری و پاسگاهها افراد زورگیر فرصت ارتکاب به جرم ندارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در ایران جرایم امنیتی نداریم و بیشتر فعالیت ما در حوزه اجتماعی، آسیب های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم می باشد.