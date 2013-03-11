سایه مرغ و برنج بر نمايشگاه بهاره اهواز/ قیمتهای تفاوتی با بازار نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، اسفند ماه به سرعت برق و ‌باد می گذرد و برنامه های متولیان تنظیم بازار برای ایام پایانی سال وارد مرحله پایانی، یعنی برپایی نمایشگاه های بهاره می شود؛ نمایشگاه هایی برای عرضه اجناس درجه چندمی و به قول بازاریها ته انباری. بی تعارف بوی تند گرانی در شب عید، مصرف کنندگان را سردرگم در بازار سرگردان کرده است.



برنامه های تنظیم بازاری و تدابیر نظارتی نیز راه به جایی نبرده است و بازار کماکان راه خود را می رود و غرفه داران نمایشگاه نیز انبارهای خود را سبک می کنند. غرفه پلمپ شده به دلیل تقلب نیز چشم بسیاری را در این سالن به خود خیره می کرد.



اینجا بازار شام نیست. سالن امام رضا (ع) است که قرار بود فروشندگان کالاهای همنوع به طور منظم غرفه هایشان در کنار هم چیده شود. تمام فضای مفید این سالن پر شده بود. تردد به سختی انجام می شد. ازدحام مردم در این سالن و زباله هایی که در زیر پاها لگد می شد، بسیاری از بازدید کنندگان را ناراضی کرده بود. از دیگر سو در سالن خرمشهر نیز غرفه داران از جانمایی غرفه هایشان اظهار نارضایتی می کردند. یکی از غرفه داران با ابراز نگرانی می گوید در این سالن چهار غرفه دار تولید کننده مواد غذایی هستیم که قرار بود در سالن امام رضا غرفه هایمان را جانمایی کنند این درحالی است که در آن سالن غرفه 48 متری در اختیار فروشنده پوشاک بچه قرار دادند.



این غرفه دار همچنین افزود: تنها به دلیل جانمایی نامناسب فروشمان خیلی پائین آمده زیرا غرفه های مربوط به تولیدکنندگان مواد غذایی در سالن امام رضا (ع) باید مستقر باشند. اتفاقا در همین سالن چند غرفه خالی و دست نخورده باقی مانده که نمی دانم دلیلش خالی ماندنشان چیست.



تنهایی صنعتگران، غرفه های بدون کارت خوان

یکی از صنعتگران که غرفه ای در سالن خرمشهر داشت از عدم ارائه امکانات و تسهیلات خاص برای صنعتگران گفت: چند صنعتگر هستیم که به طور آزاد غرفه گرفته ایم. ما انتظار داشتیم برای صنعتگران غرفه هایی به طور رایگان توسط معاونت صنایع دستی استان در نظر گرفته شود.



این صنعتگر افزود: از آنجایی که صنایع دستی پر هزینه هستند و قیمت فروششان کمی بالا است، آوردن این همه وسایل به نمایشگاه کار مشکلی است.



به گفته وی، عملکرد اداره کل تجارت ضعیف بود. نه کارت غرفه داری به ما داده شده و نه کارت خوانهای بانک برای غرفه ها. ظهرها به هنگام ورود به نمایشگاه برای پارک کردن خودروهایمان با مشکل مواجه هستیم. پارک بانها می گویند اگر غرفه دار هستید باید کارت غرفه نشان دهید، این در حالی است که هیچگونه کارت غرفه داری برای ما در نظر گرفته نشده است.



نمایشگاه بهاره امسال در سه سالن خرمشهر، خلیج فارس و امام رضا(ع) به همراه تعدادی غرفه در محوطه نمایشگاه برگزار شده است. غرفه های فروش آجیل و خشکبار در سالن امام رضا (ع) مستقر شده اند.



سالن‌ خرمشهر محل عرضه پوشاك است. یکی از بازدید کنندگان درباره قيمت و کیفیت پوشاك مي گويد: کیفیت لباسهایی که در این نمایشگاه می بینم اصلا خوب نیست. قیمت ها هم فرق چندانی با بازار ندارد.



فروشندگان نظرات مختلفی داشتند، برخی همچون علیرضا که فروشنده لباس مردانه بود می گفت: روز اول فروش بد بود اما حالا بهتر شده.



به گفته وی، غرفه هایمان حتی چراغ مناسب نداشتند و خودمان چند لامپ خریدیم تا روشنایی بهتر شود. تمیزی سالن هم اصلا خوب نیست و چند روزی است که دستی به سالن نکشیدند.



برخی دیگر نیز مثل "مریم -ح"که فروشنده لباسهای دخترانه است، می گوید: فروش نسبت به پارسال خیلی بده. از جهتی برخی هنوز حقوق و عیدی نگرفته اند و پول ندارند و از طرفی یک سالن دیگر در کنار این سالن وجود دارد که در آن پوشاک عرضه می شود و باعث کاهش فروش ما شده است.



وی درباره زمان برگزاری و قیمت کالاها گفت: زمان برگزاری خوب است و قیمت اجناس را اتحادیه تائید می کند. به نظرم مردم باید از قیمتها راضی باشند.



بیمه نبودن کلیه کالاها و غرفه های داخل نمایشگاه از دیگر معضلاتی است که گریبان گیر غرفه داران است. سال گذشته در کنار سالن امام رضا (ع) به دلیل کمبود ظرفیت سالنهای نمایشگاه یک سالن موقت چادر مانند راه اندازی شده بود اما امسال بر خلاف تقاضاهای بسیاری از جانب فروشندگان اثری از آن نیست.



بازهم جنس های چینی

به ‏رغم اعلام مسئولان براي عدم عرضه كالاي خارجي وقتي در سالنهاي مختلف قدم مي زنم، متوجه عرضه برخي كيف و كفش و پوشاك چيني مي شوید كه گويا در روز اول نمايشگاه بهاره از ديد بازرسان سازمان بازرگاني استان به دور مانده است.



خانم فروشنده ای در مورد کالاهای خارجی عرضه شده در نمایشگاه توضیح داد: هنگام گرفتن غرفه به ما گفته شد که حق آوردن جنس خارجی را نداریم. من می خواستم پتوی خارجی یک نفره برای فروش در غرفه بگذارم که اجازه ندادند، با این وجود بسیاری از غرفه داران پتو و دیگر کالاهای خارجی همچون کالاهای چینی را در این نمایشگاه به فروش گذاشته اند که باعث ضربه زدن به بازار می شود.



مشکی برای کودکان سرطانی

در میان مشغولی بازدید کنندگان و سایر مشکلاتی که هر کس به نحوی در این روزها با آن درگیر است، در گوشه ای از نمایشگاه، جوانانی فعال دیده می شوند که با تمام الام و آرزوهای خود برای کمک به کودکان سرطانی گرد هم آمده اند تا در این ایام کودکان سرطانی را تنها نگذارند و برای آنها غرفه ای دایر کردند. در این غرفه هر کدام از اعضای موسسه خیریه «مشک» به صورت داوطلبانه با کار دستی و ترفندهای مختلف اقدام به معرفی این موسسه و جمع آوری کمک برای کودکان سرطانی می کنند.



در هیاهوی و شلوغی روزهای عید، دل مشغولی برخی از جوانان، کمک به این کودکان است. کودکانی که هر کدام روزگاری در همین روزها پا به پای پدر و مادر به بازار می رفتند سینهای هفت سینشان را انتخاب می کردند. اما اکنون این کودکان در اتاقهای بیمارستان بستری و مادرانشان مشغول شمردن نفسهایشان هستند.



اما همه ماجرا اين نیست! بسياري بر اين باورند که واقعیت این است که با کاهش مصرف اقلام اساسی غذایی، دو اتفاق مخرب در حال وقوع است: تهدید سلامت جسمی شهروندان و کاهش ضریب هوشی نسل جدید.



اگر حسرت اقلام غذایی گرانبها، اثر کوتاه مدت گرانی هاست ، کاهش سطح سلامت جامعه و افت توان فکری آن، آثار به مراتب بدتر این وضعیت در میان مدت و دراز مدت است.



نمایشگاه بهاره اهواز بر خلاف پارسال که از ساعت 10صبح تا هشت شب بود، امسال از ساعت 15 تا 22شب در محل نمایشگاه های بین المللی اهواز برگزار شد.