کرسی آزاد اندیشی حکومت حوزوی ، حوزه حکومتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به منویات مقام معظم رهبری بر برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در حوزه و دانشگاه ، معاونت تهذیب حوزه های علمیه کرسی آزاد اندیشی حکومت حوزوی ، حوزه حکومتی را شامگاه یک شنبه در مدرسه فیضیه قم برگزار کرد.



بنا بر این گزارش این کرسی با حضور طلاب و فضلای حوزه و هم چنین آیت الله محسن اراکی رئیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد و در آن شش تن از اساتید حوزوی به بیان نقطه نظرات خود در باب مساله ارتباط حوزه و حکومت پرداختند.



یکی از این اساتید رئیس سابق عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود و خواستار این شد که متولیان حکومت در اداره شئون اجتماعی و سیاسی مردم از مزایای حوزه های علمیه استفاده کنند و بقای حکومت اسلامی را در پیروی کردن مسئولان از حوزه به عنوان سرچشمه زلال معارف الهی ذکر کرد.



حجت الاسلام اسماعیل غفاری قمی افزود: شان سیاسی و اجتماعی حوزه در این است که نیازهای فکری و نظری حکومت از نظر سیاسی و اقتصادی برای اداره مردم را به روز کند و این امر ایجاب می کند که حوزه تمامی توان خود را به میان بگذارد.



وی نقش حوزه در مدیریت حکومت را بسیار اساسی ذکر کرد و بیان داشت: متاسفانه چندان به نقش مذکور توجه نشده و در این بین برخی می گویند باید مدیریت خرد و کلان متعلق به حوزویان باشد اما ایراد به این نظر آن است که در حال حاضر با توجه به امکانات حوزه این گونه مدیریت قابل اجرا نیست.



وی تاکید کرد: مدیریت و مسوولیت های متناسب با حوزه باید متعلق به حوزویان باشد و حوزه در سایر امور باید ناظری دلسوز باشد، به نظر می رسد اجرای این دیدگاه عملی تر است.



استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که عدم نظارت حوزویان در امور فرهنگی و سیاسی باعث ایجاد انحراف در حکومت خواهد شد افزود:در وضعیت کنونی درصد مدیریت مستقیم و غیر مستقیم حوزویان بسیار کمتر از میزانی است که در توان حوزه است و باید توجه داشت که کوتاهی در این مهم موجب می شود تا افرادی گرچه مومن و دلسوز باشند چون علم و معرفت در حد لازم را ندارند فساد آن ها از اصلاح آن ها بیشتر باشد.



وی هم چنین تقویت حوزه را موجب تقویت حکومت ذکر کرد و افزود:مسوولان در حکومت باید مجریان اهداف حوزه و دین باشند چرا که از نگاه حکومت دینی مسوولان در هر مقامی که باشند امانتی الهی را در اختیار دارند.



دیگر کارشناسی که در این کرسی نشریه پردازی کرد یکی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بود و گفت: امام خمینی(ره) اعتقاد داشت که روحانیون باید تنها به سراغ پست های کلیدی هم چون نمایندگی مجلس رفته و ایشان نمی پذیرفت که روحانیون در پست های مادون شان خود مسئولیت داشته باشند.



عبدالوهاب فراتی افزود: امام بر این اصل معتقد بود که روحانیون نباید در پست های دولتی وارد شوند و تا ضرورت اقتضاء نکند نباید از این اصل عدول کرد.



وی ابراز داشت: البته ضرورت هایی در زمان حیات امام خمینی(ره) بوجود آمد که باعث بر هم زده شدن این اصل شد، یکی از این مسایل ضعف برخی از مسئولان غیر روحانی بود که منجر به ضربه زدن به حکومت اسلامی شده بود و امام راحل پذیرفتتند برخی روحانیون در مناصب حکومتی وارد شوند.



وی یادآور شد: امام(ره) دو معیار برای پذیرش سمت های دولتی توسط روحانیون را داشتند و در صورت اضطرار برای حضور روحانیت معتقد به حضور بود و هم چنین بر اکتفا به پست های کلیدی برای حفظ شان روحانیت تاکید داشت.



یکی از استاد حوزه علمیه قم نیز در این کرسی نظریه پردازی بیان کرد: نظام اسلامی از حوزه متوقع است که این نهاد علمی مرکزی برای تربیت نسل آینده کشور باشد و از این رو مدیریت حوزه باید در ارتقای سطح آموزش، فناوری و محصولات علمی خود بکوشد.



حجت الاسلام محمد غفرانی اظهار داشت:در 30 سال گذشته حوزه در محورهایی چون ورود به نظام آموزشی کشوردر مدارس و دانشگاه ها، حضور رهبری برخاسته از حوزه علمیه در راس حکومت و حضور برجستگان حوزه در پست های کلیدی نظام خدمات برجسته ای را به حکومت ارائه کرده است.



وی تاکید کرد: حوزه علمیه پس از انقلاب اسلامی توانسته است زبده ترین نیروهای خود را برای تدریس به دانشگاه ها بفرستد و خوشبختانه نهاد علمی دانشگاه نیز به خوبی از قدرت علمی حوزه استفاده کرده است.



وی اظهارداشت: رهبری که در راس هرم انقلاب اسلامی قرار دارد در حوزه علمیه تربیت یافته و همین امر که مجتهدی عادل از حوزه برخاسته و در راس هرم حکومت قرار دارد مهم ترین خدمت حوزه به نظام است.



کارشناس مرکز مطالعات حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: در 34 سال پس از انقلاب اسلامی حکومت و حوزه هر دو مستقل بوده و رابطه آن ها با یکدیگر در عین رعایت استقلال بوده و آن ها ازخدمات خود عقب نیفتاده اند.



یکی دیگر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این کرسی بیان داشت: حوزه علمیه باید ضمن ایجاد روحیه انسجام اجتماعی در جامعه به مردم آن هویت اسلامی بدهد و این دو امر از مهم ترین وظایف حوزه در قبال جامعه و حکومت است.



رضا عیسی نیا افزود: سامان بخشی به بعد دنیوی و اخروی مردم از وطایف برجسته حوزه علمیه است و حوزه نهادی آموزشی در ایران بوده و متولی اشاعه ارزش های دینی در جامعه است.



وی ابراز داشت: حوزه علمیه متولی سامان دادن به شئون عالمان دین و هم چنین سامان دادن به وظایف آنان در قبال مردم و حاکمیت با ترویج و تحکیم دین است.



حجت الاسلام رضا بهرامی از مدرسین حوزه علمیه قم نیز گفت ولایت فقیه را عاملی ضد دیکتاتوری عنوان کرد و گفت:اگر می خواهیم آسیبی به نظام وارد نشود باید به فرموده امام راحل پشتیبان ولی فقیه باشیم و یک لحظه نیز او را تنها نگذاریم.



وی تاکید کرد:ادله بسیاری بر زعامت ولی فقیه در جامعه اسلامی وجود دارد این درحالی است که نظام اسلامی مشروعیت خود را با اعمال نظر ولایت فقیه می گیرد و ولی فقیه در اجرای وظیفه خود نیازمند بازوان توانمند حوزه است.



وی اظهارداشت: حوزه باید در تمامی ارکان نظام دخالت داشته باشد و اگر این چنین نباشد در نظام انحراف بوجود خواهد آمد و باید با حضور همه جانبه خود در امور خیرخواه و دلسوز رهبری باشد.



استاد حوزه علمیه آستارا نیز گفت: این که حکومت دینی شد و از حوزه علمیه نشات گرفت نباید این تصور را ایجاد کند که تمامی شوون آن باید صحیح باشد و بر اساس معیارها و ارزش های دینی باشد چرا که بحث دولت ها جدا از حکومت اسلامی است.



حجت الاسلام حسن باقری بیان داشت: باید بحث دولت و حکومت اسلامی را از یکدیگر جدا بدانیم و یکی از مشکلات امروز حکومت ما این است که هر شخصی که در دولت خطا می کند پای حکومت اسلامی گذاشته می شود.



وی افزود: در طول نظام اسلامی همواره مشاهده کرده ایم در مشکلات موجود مراجع و علما موضع گرفته و با هیچ شخصی در هیچ دولتی تعارف نداشته اند که این امر نشان می دهد حکومت اسلامی و ارزش های آن با فعالیت های دولت ها تفاوت دارد.

