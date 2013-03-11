نشست هم اندشی علما و ائمه جماعات قدس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهرستان قدس شب گذشته در این مراسم با تاکید بر فعالیت روحانیون در راستای ارتقای فرهنگی، دینی و اعتقادی جامعه اظهار داشت: هریک از روحانیون می توانند با حضور در مراکز و محافل هرنگی و آموزشی به ویژه کانون مساجد و مدارس، براذهان عمومی به ویژه جوانان موثر باشند.

حجت الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی با اشاره به دو انتخابات مهم و اساسی پیش رو عنوان کرد: ضروری است تا روحانیون و علما با ترویج تفکرات ولایی و ساری کردن ارزشهای دین مبین اسلام، مردم را با ارزشهای واقعی و بنیادین نظام جمهوری اسلامی آشنا سازند تا با تاثیر این واقعیتها، تشریح شرایط سیاسی کشور و آگاه سازی مطلوب و مناسب عموم، شاهد حضور حداکثری در این عرصه باشیم.

لزوم ترویج تفکرات ولایی و ارزشهای اسلامی

وی اضافه کرد: نقش روحانیون، به ویژه ائمه جماعات از نقشهای کلیدی، محوری و تاثیر گذار در جامعه است لذا اهمیت و توجه به آن موجب ارتقای زیرساخت های دینی و اعتقادی و بستر سازی مطلوب و در خور شهرستان خواهد شد.

این مسئول افزود: بی تردید مسجدی می تواند همان مسجد مورد نظر اسلام و پیامبر باشد که یک امام جماعت، با توان مدیریتی بالا، عادل و جامع آن را رهبری کند.

استقامت مساجد وابسته به امام جماعت است

وی در پایان بیان کرد: حضرت امام خميني(ره) با توجه به نقش مهم مسجد در ابعاد عبادي ـ سياسي، نظامي و اجتماعي، وظيفه امام جماعت را بسيار گسترده‌تر از يك نماز جماعت مي‌دانستند و بر اين مسئله تأكيد داشتند كه استقامت هر مسجد و اهل مسجد بستگي به امام جماعت آن دارد.

فرماندار شهرستان قدس نیز در این همایش در تکمیل سخنان امام جمعه، نقش روحانیون و ائمه جماعات را در شهرستان موثر دانست و اظهار داشت: رفتار و کردار مردم که برگرفته از اصول دینی و اعتقادی آنان و با تکیه بر ارزشهای اسلام ناب محمدی است، ثمره زحمات و تلاشهای زیربنایی روحانیون و علماست که در سنگر اهل بیت و با سیانت از ارزشهای دین مبین اسلام و تعمیم آن در سطح جامعه نقش خود را در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی به شایستگی ایفا کرده اند.

رفتار و کردار جامعه نتیجه فعالیت مناسب روحانیون است

حسن موسوی افزود: انتظار می رود که مجموعه مدیریت شهرستان به ویژه فرمانداری، در تامین مطالبات منطقی و مطلوب ائمه جماعات در راستای بستر سازی مناسب در سطح جامعه، تمام توان خود را به کار گیرند لذا باید تمام پتانسیل مجموعه و روابط استانی بدین منظور به کار بسته شود.

وی با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر کشور در حوزه های علمی، فناوری و ... اعلام کرد: بدون تردید این پیشرفتها برگرفته از ریشه های دینی و اعتقادی جامعه اسلامی ایران است.

موسوی اعلام کرد: اشاره به مبحث انقلاب اسلامی و اهداف والای آن،احیای ارزش های الهی و انسانی و نیل به سوی این ارزشها از وظایف ائمه جماعات است.

پاسخ فرماندار به گلایه های روحانیون

فرماندار شهرستان قدس در پاسخ به گلایه های ائمه جماعات و روحانیون نسبت به کاستی ها در حوزه های امنیتی، فرهنگی، خدمات شهری، تامین زیرساختها و بسترسازی مناسب برای جوانان گفت: در این زمینه با همکاری کارشناسان و مشاوران برنامه های کوتاه ،میان و دراز مدتی پیش بینی شده است.

لازم به ذکر است روحانیون و علما به ابتر ماندن پروژه های مهم در شهرستان اشاره کردند و موسوی پاسخ داد: پیگیری و تکمیل پروژه های ناتمام در اولویت کاری سال 92 قرار دارد.