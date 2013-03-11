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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۱۵

شب گذشته؛

نشست هم اندشی علما و ائمه جماعات قدس برگزار شد

نشست هم اندشی علما و ائمه جماعات قدس برگزار شد

قدس - خبرگزاری مهر: نشست هم اندیشی علما و ائمه جماعات شب گذشته پس از اقامه نماز مغرب و عشا با حضور امام جمعه، فرماندار و روحانیون و ائمه جماعات قدس در دفتر امام جمعه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهرستان قدس شب گذشته در این مراسم با تاکید بر فعالیت روحانیون در راستای ارتقای فرهنگی، دینی و اعتقادی جامعه اظهار داشت: هریک از روحانیون می توانند با حضور در مراکز و محافل هرنگی و آموزشی به ویژه کانون مساجد و مدارس، براذهان عمومی به ویژه جوانان موثر باشند.

حجت الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی با اشاره به دو انتخابات مهم و اساسی پیش رو عنوان کرد: ضروری است تا روحانیون و علما با ترویج تفکرات ولایی و ساری کردن ارزشهای دین مبین اسلام، مردم را با ارزشهای واقعی و بنیادین نظام جمهوری اسلامی آشنا سازند تا با تاثیر این واقعیتها، تشریح شرایط سیاسی کشور و آگاه سازی مطلوب و مناسب عموم، شاهد حضور حداکثری در این عرصه باشیم.

لزوم ترویج تفکرات ولایی و ارزشهای اسلامی

وی اضافه کرد: نقش روحانیون، به ویژه ائمه جماعات از نقشهای کلیدی، محوری و تاثیر گذار در جامعه است لذا اهمیت و توجه به آن موجب ارتقای زیرساخت های دینی و اعتقادی و بستر سازی مطلوب و در خور شهرستان خواهد شد.

این مسئول افزود: بی تردید مسجدی می تواند همان مسجد مورد نظر اسلام و پیامبر باشد که یک امام جماعت، با توان مدیریتی بالا، عادل و جامع آن را رهبری کند.

استقامت مساجد وابسته به امام جماعت است

وی در پایان بیان کرد: حضرت امام خميني(ره) با توجه به نقش مهم مسجد در ابعاد عبادي ـ سياسي، نظامي و اجتماعي، وظيفه امام جماعت را بسيار گسترده‌تر از يك نماز جماعت مي‌دانستند و بر اين مسئله تأكيد داشتند كه استقامت هر مسجد و اهل مسجد بستگي به امام جماعت آن دارد.

فرماندار شهرستان قدس نیز در این همایش در تکمیل سخنان امام جمعه، نقش روحانیون و ائمه جماعات را در شهرستان موثر دانست و اظهار داشت: رفتار و کردار مردم که برگرفته از اصول دینی و اعتقادی آنان و با تکیه بر ارزشهای اسلام ناب محمدی است، ثمره زحمات و تلاشهای زیربنایی روحانیون و علماست که در سنگر اهل بیت و با سیانت از ارزشهای دین مبین اسلام و تعمیم  آن در سطح جامعه نقش خود را در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی به شایستگی ایفا کرده اند.

رفتار و کردار جامعه نتیجه فعالیت مناسب روحانیون است

حسن موسوی افزود: انتظار می رود که مجموعه مدیریت شهرستان به ویژه فرمانداری، در تامین مطالبات منطقی و مطلوب ائمه جماعات در راستای بستر سازی مناسب در سطح جامعه، تمام توان خود را به کار گیرند لذا باید تمام پتانسیل مجموعه و روابط استانی بدین منظور به کار بسته شود.

وی با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر کشور در حوزه های علمی، فناوری و ... اعلام کرد: بدون تردید این پیشرفتها  برگرفته از ریشه های دینی و اعتقادی جامعه اسلامی ایران است.

موسوی اعلام کرد: اشاره به مبحث انقلاب اسلامی و اهداف والای آن،احیای ارزش های الهی و انسانی و نیل به سوی این ارزشها از وظایف ائمه جماعات است.

پاسخ فرماندار به گلایه های روحانیون

فرماندار شهرستان قدس در پاسخ به گلایه های ائمه جماعات و روحانیون نسبت به کاستی ها در حوزه های امنیتی، فرهنگی، خدمات شهری، تامین زیرساختها و بسترسازی مناسب برای جوانان گفت: در این زمینه با همکاری کارشناسان و مشاوران برنامه های کوتاه ،میان و دراز مدتی پیش بینی شده است.

لازم به ذکر است روحانیون و علما به ابتر ماندن پروژه های مهم در شهرستان اشاره کردند و موسوی پاسخ داد: پیگیری و تکمیل پروژه های ناتمام در اولویت کاری سال 92 قرار دارد.

کد مطلب 2016124

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