سه کتابخانه گنبدکاووس مشارکتی است

محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کتابخانه ها با همکاری سپاه، هلال احمر و تیپ 60 زرهی دایر شده است.

وی اظهار داشت: برای فرهنگ سازی و ترویج امر کتابخوانی 12 هزار جلد کتاب بین مراکز فهرنگی و مساجد با اعتبار 280 میلیون ریال توزیع شده است.

وی با فعالیت 13 انتشارات فعال در شهرستان اشاره و اضافه کرد: این مراکز تمامی مراحل چاپ را انجام می دهند.

داورزنی یادآور شد: 12 دکه مطبوعاتی نیز در شهرستان فعال بوده و 18 کانون فرهنگی مساجد نیز انجام می کنند.

رئیس اداره فرهنگ فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس گفت: تمامی موارد مربوط به اجرای اصل 44 قانون اساسی در حوزه فرهنگ و ارشاد در شهرستان اجرایی شده است.