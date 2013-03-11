  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

داورزنی در گفتگو با مهر:

سه کتابخانه گنبدکاووس مشارکتی است

سه کتابخانه گنبدکاووس مشارکتی است

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس از فعالیت سه کتابخانه مشارکتی در شهرستان خبر داد.

محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کتابخانه ها با همکاری سپاه، هلال احمر و تیپ 60 زرهی دایر شده است.

وی اظهار داشت: برای فرهنگ سازی و ترویج امر کتابخوانی 12 هزار جلد کتاب بین مراکز فهرنگی و مساجد با اعتبار 280 میلیون ریال توزیع شده است.
 
وی با فعالیت 13 انتشارات فعال در شهرستان اشاره و اضافه کرد: این مراکز تمامی مراحل چاپ را انجام می دهند.
 
داورزنی یادآور شد: 12 دکه مطبوعاتی نیز در شهرستان فعال بوده و 18 کانون فرهنگی مساجد نیز انجام می کنند.
 
رئیس اداره فرهنگ فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس گفت: تمامی موارد مربوط به اجرای اصل 44 قانون اساسی در حوزه فرهنگ و ارشاد در شهرستان اجرایی شده است.
کد مطلب 2016125

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها