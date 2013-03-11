افزايش همكاري هاي علمي فرهنگي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با ساير مراكز

به گزارش خبرگزاری مهر، در تفاهم نامه همكاري هاي علمي و استفاده متقابل از توليدات علمي پژوهشي بين پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه كه بين معاونت پژوهشي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و معاونت پژوهشي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي منعقد شده است استفاده متقابل از توليدات علمي پژوهشي در حوزه نشريات جهت باز انتشار به عنوان موضوع همكاي مشخص شده است.

در تفاهم نامه همكاريهاي علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مجمع عالي حكمت اسلامي مواردي نظير: معرفي اولويت هاي پژوهشي به يكديگر، همكاري در برگزاري نشست ها و سمينارهاي علمي مشترك، استفاده از توان علمي اساتيد و محققان دو مركز در برگزاري دوره هاي آموزشي و كارگاه هاي علمي و همكاري و مشاركت در انتشار كتب و نشريات علمي پژوهشي و توزيع آنها در سطح داخلي و بين المللي به عنوان برخي از موضوعات همكاري قيد شده است.

اما در تفاهم نامه همكاري ميان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي كه هفته گذشته در پي ديدار رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي از پژوهشگاه منعقد شد؛ رويكرد غالب، رويكرد فرهنگي است و هدف از انعقاد آن، استفاده مطلوب از قابليتها، ظرفيتهاي بالفعل و بالقوه طرفين در زمينه هاي علمي، پژوهشي و آموزشي در راستاي تعالي فرهنگ كشور ذكر شده است.

اين تفاهم نامه شامل محورها و حوزه هاي مشترك تعامل در زمينه هاي پژوهشي و آموزشي، تعهدات طرفين، شيوه هاي علمياتي سازي تفاهم نامه و بخش هاي مسئول است.