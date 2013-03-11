تحويل 1.5 ميليون مترمكعب آب صرفه جويي شده به بخش كشاورزي آذربايجان شرقي

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدی فر در جلسه شورای مدیران سازمان با بیان اینکه براساس تفاهم نامه امضاء شدن بین دو مجموعه، بایستی در سال جاری از محل پساب شهری 46 میلیارد و 830 میلیون مترمکعب آب تحویل بخش کشاورزی می شد ، افزود: از این میزان تاکنون آبی به بخش کشاورزی تخصیص نیافته است.

وی با بیان اینکه از مجموع دو میلیاردو 442 میلیون مترمکعب آب تفاهم شده جهت سه بخش دام ، طیور و صنایع کشاورزی یک میلیارد و 945 میلیون و900هزار مترمکعب تحویل شده است ،افزود: در بخش دام از یک میلیارد و 274 میلیون مترمکعب تفاهم شده 850 میلیون مترمکعب، در بخش طیور از310 میلیون مترمکعب تفاهم شده 700 میلیون مترمکعب و در بخش صنایع نیز از 858 میلیون مترمکعب آب تفاهم شده 402 میلیون مترمکعب تخصیص داده شده است.

احمدی فر با بيان اينكه جواز حفر300 حلقه چاه در حاشيه رودخانه ارس براي پرورش آبزيان صادر شده بود که انجام اینکار نیز به کندی پیش می رود گفت:استفاده دو منظوره از چاه هاي کشاورزي مدنظر مديران سازمان بوده و تلاش مي شود از اين طريق ضمن استفاده بهينه از آبهاي کشاورزي ، ميزان توليدات در بخش شيلات و آبزيان را افزايش داد.

توسعه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی تداوم تلاش برای پاسخگویی مناسب به نیاز جامعه

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: توسعه بخش کشاورزی تلاش سازمان یافته و روبه گسترشی است که برای پاسخگویی مناسب جهت برآورد نیازهای جامعه به محصولات کشاورزی و توانمند سازی اقتصاد این بخش در راستای اعتلای توان تولیدی کشور بدون وابستگی به نفت به شمار می آید.

مسعود محمدیان درحاشیه کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان کلیبر با اشاره به این مطلب که، زمينه هاي مناسبي براي سرمايه گذاري در اين شهرستان فراهم آمده و توسعه و آباداني منطقه بسیار چشمگیر بوده است گفت: ظرفیت‌های بدیع و جذاب منطقه کلیبر درصورت برخورداری ازحضور مستمر زمینه‌های سرمایه‌ گذاری، توسعه چشمگیر اقتصاد مبتنی برکشاورزی این منطقه را در پی خواهد داشت و این امر در میان مدت، جایگاه این شهرستان را در اقتصاد کشاورزی استان ارتقا خواهد بخشید.

وی با بیان اینکه توجه به ایجاد زیرساخت‌های مناسب تولیدات کشاورزی در این شهرستان فراهم شده است افزود: با عنایت ویژه استاندار آذربایجان شرقی، ایجاد مجتمع دامپروری و گاوداری دو هزار راسی به عنوان الگوی دامداری صنعتی در کارگروه توسعه کشاورزی کلیبر تصویب و مقدمات امر، توسط جهادکشاورزی، در دستور اجرا قرار گرفته است.

برگزاری همایش علمی هرس، تغذیه، مبارزه با بیماریها وآفات باغات انگوردر بناب

همایش علمی هرس، تغذیه، مبارزه با بیماریها و آفات باغات انگور با حضورکشاورزان، باغداران، اساتید، اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و ناظرین باغات و اعضاء کلینیک های گیاه پزشکی در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور بناب برگزار شد.

جعفرصادقی مدیر جهادکشاورزی شهرستان بناب در این همایش با اشاره به نیازهای باغداران منطقه، برگزاری این همایشهای تخصصی و فنی را لازم و ضروری دانسته و افزود: تمام کشاورزان شهرستان بناب را به رعایت اطلاعیه های فنی صادره از طرف واحدهای تخصصی با عنایت به شروع فصل فعالیتهای کشاورزی در منطقه متذکر می شویم.

در این همایش دکتر افتخارزاده از اساتید باغبانی منطقه نیز در خصوص احتیاجات درختان انگور به مواد مغذی و معدنی و نیاز به مواد معدنی میکرو و نقش آنها در فیزیولوژی و رشد و کیفیت محصول برای حاضرین مطالبی را تشریح کرد.

آشنایی 76 زنبوردار با شیوه های نوین این صنعت در شهرستان اهر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر گفت: در راستای افزایش توانمندی های بهره برداران بخش زنبورداری و استفاده آنان از دانش روز در چرخه تولید محصول عسل، دوره آموزشی پنج روزه با شرکت 76 نفر از زنبورداران مناطق مختلف این شهرستان برگزار گردید

آیت عبادپور با اظهار این مطلب که ارتباط بین بخش های آموزشی و ترویجی با بخش تولید در صنعت زنبورداری باید افزایش یابد، همچنین افزود: هم اكنون توسعه ارتباط بین بخش های آموزش و ترویج با بهره برداران در راستای افزایش کمی و کیفی محصول تولیدی، در فاز اجرایی طرح های این مدیریت قرار گرفته است.

وی با اشاره به این موضوع که ارزش اقتصادي گرده‌افشاني زنبور عسل در دنيا بين 23 تا 145 برابر توليدات كندو است و اين اين رقم در كشور ما به 90 برابر مي‌رسد، اضافه نمود: عدم آشنايي مزرعه‌داران با مزاياي استفاده از كندو در باغات و مزارع، مشكلات حقوقي زنبورداران و كشاورزان، اتكا صرف زنبورداران به فروش عسل، عدم درجه‌بندي عسل از مشكلات اين حرفه بشمار می رود.