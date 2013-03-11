ايجاد شعبه دانشگاه خوارزمی درآبعلي تا 6 ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر زهرا حجازی زاده با اعلام این خبر به راه‌اندازی پردیس این دانشگاه در 26 رشته اشاره کرد و افزود: استقبال از پردیس دانشگاه خوارزمی در رشته‌های فنی مهندسی، حقوق و مدیریت‌‌ها بسیار خوب بوده است.

وي با بیان اینکه 890 نفر در پردیس دانشگاه خوارزمی ثبت‌نام کرده‌اند، تصریح کرد: از این تعداد آنهایی موفق به کسب نمره علمی مورد نظر دانشگاه شوند تا سقف 15 نفر در هر کلاس پذیرش می‌شوند.

رئیس دانشگاه خوارزمی همچنين به چند بخش بودن فضای آموزشی دانشگاه خوارزمی اشاره کرد و گفت: تحصیلات تکمیلی دانشگاه در تهران و مقطع کارشناسی در کرج واقع شده است، همچنین آن‌هایی که آزمایشگاه مجهز دارند در کرج مشغول به تحصیل هستند.