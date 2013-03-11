  1. حوزه و دانشگاه
۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۳

ايجاد شعبه دانشگاه خوارزمی درآبعلي تا 6 ماه آینده

ايجاد شعبه دانشگاه خوارزمی درآبعلي تا 6 ماه آینده

رئیس دانشگاه خوارزمی اعلام كرد: شعبه آبعلي دانشگاه خوارزمي تا 6 ماه ديگر راه اندازي مي شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر زهرا حجازی زاده با اعلام این خبر به راه‌اندازی پردیس این دانشگاه در 26 رشته اشاره کرد و افزود: استقبال از پردیس دانشگاه خوارزمی در رشته‌های فنی مهندسی، حقوق و مدیریت‌‌ها بسیار خوب بوده است.

وي با بیان اینکه 890 نفر در پردیس دانشگاه خوارزمی ثبت‌نام کرده‌اند، تصریح کرد: از این تعداد آنهایی موفق به کسب نمره علمی مورد نظر دانشگاه شوند تا سقف 15 نفر در هر کلاس پذیرش می‌شوند.

رئیس دانشگاه خوارزمی همچنين به چند بخش بودن فضای آموزشی دانشگاه خوارزمی اشاره کرد و گفت: تحصیلات تکمیلی دانشگاه در تهران و مقطع کارشناسی در کرج واقع شده است، همچنین آن‌هایی که آزمایشگاه مجهز دارند در کرج مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 2016134

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها