ضرورت اطلاع رسانی درباره پروازهای فرودگاه کلاله

عبدالکریم رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فرودگاه کلاله بزودی پروازهایش از سر گرفته می شود، گفت: مسئولان استان نسبت به زمان پروازهای این فرودگاه اطلاع رسانی کنند.

وی اظهار داشت: امیدواریم پس از برقراری دوباره پروازها، عدم استقبال موجب رکود و تعطیلی مجدد آن نشود.

وی عنوان کرد: تاکنون پیگیریهای زیادی برای راه اندازی پروازهای فرودگاه کلاله صورت گرفته و قرار است سورتی جدید پروازها با همکاری شرکت هواپیمایی آسمان دایر شود.

رجبی گفت: مشکلات و موانع فراروی رفع شد و انشاء الله بزودی شاهد از سرگیری این پروازها خواهیم بود.

فرودگاه کلاله پس از 16 سال تعطیلی اردیبهشت امسال با حضور رئیس جمهور افتتاح شد ولی بعد از چند ماه دوباره پروازهایش لغو شد.