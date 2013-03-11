  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۰۴

رجبی خواستار شد:

ضرورت اطلاع رسانی درباره پروازهای فرودگاه کلاله

ضرورت اطلاع رسانی درباره پروازهای فرودگاه کلاله

کلاله - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کلاله، مینودشت، مراوه تپه و گالیکش در مجلس خواستار اطلاع رسانی مسئولان درباره پروازهای فرودگاه کلاله شد.

عبدالکریم رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فرودگاه کلاله بزودی پروازهایش از سر گرفته می شود، گفت: مسئولان استان نسبت به زمان پروازهای این فرودگاه اطلاع رسانی کنند.

وی اظهار داشت: امیدواریم پس از برقراری دوباره پروازها، عدم استقبال موجب رکود و تعطیلی مجدد آن نشود.
 
وی عنوان کرد: تاکنون پیگیریهای زیادی برای راه اندازی پروازهای فرودگاه کلاله صورت گرفته و قرار است سورتی جدید پروازها با همکاری شرکت هواپیمایی آسمان دایر شود.
 
رجبی گفت: مشکلات و موانع فراروی رفع شد و انشاء الله بزودی شاهد از سرگیری این پروازها خواهیم بود.
 
فرودگاه کلاله پس از 16 سال تعطیلی اردیبهشت امسال با حضور رئیس جمهور افتتاح شد ولی بعد از چند ماه دوباره پروازهایش لغو شد.
کد مطلب 2016137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها