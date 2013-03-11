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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۴۳

طاهری مطرح کرد:

31 پروژه محرومیت زدایی در لرستان به بهره برداری می رسد

31 پروژه محرومیت زدایی در لرستان به بهره برداری می رسد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان از بهره برداری از 31 پروژه محرومیت زدایی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر طاهری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای پروژه های محرومیت زدایی استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر 31 پروژه محرومیت زدایی در قالب طرحهای مهر ماندگار در این استان در حال اجرا است.

وی با اشاره به زمان بهره برداری از این تعداد پروژه عنوان کرد: این پروژه های محرومیت زدایی تا دو ماه آینده به بهره برداری خواهند رسید.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان این پروژه ها را شامل 5 خانه عالم، تعمیر 16 مسجد، احداث چهار مدرسه دو کلاسه و ... عنوان کرد.

طاهری همچنین احداث شش مسجد را از دیگر پروژه های محرومیت زدایی لرستان در قالب طرحهای مهر ماندگار برشمرد.

کد مطلب 2016147

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