31 پروژه محرومیت زدایی در لرستان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر طاهری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای پروژه های محرومیت زدایی استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر 31 پروژه محرومیت زدایی در قالب طرحهای مهر ماندگار در این استان در حال اجرا است.

وی با اشاره به زمان بهره برداری از این تعداد پروژه عنوان کرد: این پروژه های محرومیت زدایی تا دو ماه آینده به بهره برداری خواهند رسید.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان این پروژه ها را شامل 5 خانه عالم، تعمیر 16 مسجد، احداث چهار مدرسه دو کلاسه و ... عنوان کرد.

طاهری همچنین احداث شش مسجد را از دیگر پروژه های محرومیت زدایی لرستان در قالب طرحهای مهر ماندگار برشمرد.