باسلر : 41 ميليون امضا عليه عضويت ژاپن در شوراي امنيت جمع آوري شده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه سوئيسي ، يكي از ديپلماتهاي اتحاديه اروپايي با اعلام اين مطلب افزود : يادداشتي با 41 ميليون امضا مبني بر مخالفت با پيوستن ژاپن به اعضاي دائم شوراي امنيت در اختيار سازمان ملل قرار گرفته است .

يكي از سخنگويان سازمان ملل نيز در همين خصوص خاطر نشان ساخت : شماري بسيار زيادي از اين امضاءها از طريق پست هاي الكترونيكي جمع آوري شده است .

باسلر در ادامه با اشاره به در خواست چهار كشور آلمان ؛ هند ، برزيل و ژاپن براي برخورداري از عضويت دائم شوراي امنيت سازمان ملل نوشت : ژاپن در ميان كشورهاي نام برده شده تاكنون مورد حمايت آمريكا قرار گرفته است .