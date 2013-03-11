  1. حوزه و دانشگاه
۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۳

کسب رتبه سوم دانشگاه کاشان در جشنواره طرح کسب و کار

کسب رتبه سوم دانشگاه کاشان در جشنواره طرح کسب و کار

دانشگاه کاشان در پنجمین جشنواره طرح کسب و کار دانشجویان دانشگاه های استان اصفهان، رتبه سوم این جشنواره را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجید منعم زاده گفت: در این جشنواره تیم پژوهشی شرکت نانو محک بهبود از مرکز رشد دانشگاه کاشان شامل دکتر جواد صفری و زهرا حقیقی به دلیل ارائه طرح "تولید کربن فعال مورد نیاز صنعت تصفیه با استفاده از مواد دور ریز کشاورزی" سوم شد.

وی تبدیل علم به فناوری و محصول را لازم دانست و اظهار داشت: تبدیل علم به فناوری و تجاری سازی علم، زمینه ساز تولید ملی است.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان افزود: جشنواره طرح کسب و کار دانشجویان دانشگاه‌ های استان اصفهان همه ساله و با اهدافی چون ترویج فرهنگ ایده پردازی، توسعه تفکر به کارگیری علم و فناوری و آموخته‌های دانشگاهی در راستای تولید ثروت، تشویق در راه اندازی بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد ارتباط بین سرمایه گذاران و صاحبان ایده در جهت تکمیل چرخه تبدیل ایده به محصول توسط مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.

دراین جشنواره که همزمان با برگزاری مراسم تجلیل ازدانشجویان نخبه و افتخار آفرینان دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، رتبه های برتر پنجمین جشنواره طرح کسب و کار دانشجویان دانشگاه های استان اصفهان مورد تجلیل قرار گرفتند.

کد مطلب 2016150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها