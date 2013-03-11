کسب رتبه سوم دانشگاه کاشان در جشنواره طرح کسب و کار

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجید منعم زاده گفت: در این جشنواره تیم پژوهشی شرکت نانو محک بهبود از مرکز رشد دانشگاه کاشان شامل دکتر جواد صفری و زهرا حقیقی به دلیل ارائه طرح "تولید کربن فعال مورد نیاز صنعت تصفیه با استفاده از مواد دور ریز کشاورزی" سوم شد.

وی تبدیل علم به فناوری و محصول را لازم دانست و اظهار داشت: تبدیل علم به فناوری و تجاری سازی علم، زمینه ساز تولید ملی است.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان افزود: جشنواره طرح کسب و کار دانشجویان دانشگاه‌ های استان اصفهان همه ساله و با اهدافی چون ترویج فرهنگ ایده پردازی، توسعه تفکر به کارگیری علم و فناوری و آموخته‌های دانشگاهی در راستای تولید ثروت، تشویق در راه اندازی بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد ارتباط بین سرمایه گذاران و صاحبان ایده در جهت تکمیل چرخه تبدیل ایده به محصول توسط مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.

دراین جشنواره که همزمان با برگزاری مراسم تجلیل ازدانشجویان نخبه و افتخار آفرینان دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، رتبه های برتر پنجمین جشنواره طرح کسب و کار دانشجویان دانشگاه های استان اصفهان مورد تجلیل قرار گرفتند.