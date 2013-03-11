1200 هسته پژوهش در کانون های مساجد کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری صبح دوشنبه در حاشیه برگزاری همایش تجلیل از کانون های برتر سمنان در تئاتر شهر فرهنگسرای کومش سمنان در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه یک هزار و 200 هسته پژوهش در کانون‌ های فرهنگی هنری مساجد وجود دارد افزود: رسالت اصلی آنها تحقیق در مورد انواع آسیب ‌های اجتماعی و فرهنگی و ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش این گونه معضلات است.

فعالیت 15هزار باب کانون های فرهنگی و هنری در مساجد

وی تعداد کانون های فرهنگی و هنری مساجد در کل کشور را 15 هزار باب عنوان کرد و خاطرنشان گرد: این رقم تا پایان برنامه پنجم توسعه به 20 هزار کانون خواهد رسید.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های مساجد کشور گفت: تاکنون بیش از چهار هزار و 500 ‌کتابخانه مخزن‌ دار و پنج هزار کتابخانه باز در جوار این کانون‌ ها راه ‌اندازی شده است.

جعفری با اشاره به اینکه سالیانه چهار تا پنج میلیون کتاب به این کتابخانه ‌ها اهدا می ‌شود اظهار داشت: این کتاب‌ ها در عناوین مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی هستند.

ایجاد کانون های مساجد در راستای مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان

وی با تبریک بیستمین سالگرد تاسیس ستاد عالی کانون های مساجد گفت: کانون های مساجد در راستای مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان و احیای کارکرد واقعی فرهنگی تبلیغی مساجد ایجاد شدند.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور ضمن بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران به الگویی برای خیزش ها و بیداری اسلامی کشورهای مسلمان منطقه تبدیل شده و ایران نیز مایه امید مسلمانان و آزادیخواهان جهان است، تصریح کرد: مسجد مکان بصیرت افزایی و روشنگری است و فعال بودن مساجد ایران اسلامی خشم دشمنان را به دنبال خواهد داشت.

جعفری افزود: تاسیس ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد اقدامی ارزشمند بود و اثرگذاری کانون ها نیز روز به روز در حال افزایش است.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون ‌های فرهنگی هنری مساجد کشور اظهار داشت: تا هنگام دفاع مقدس شاید نیازی به تأسیس کانون فرهنگی مساجد نبود؛ اما پس از جنگ راه ‌اندازی آنها یک ضرورت انکار ناپذیر بود.

وی، قرار گرفتن در شرایط ایثار و شهادت را دلیل این امر دانست و گفت: پس از جنگ و در ابتدای دهه 70 و از سال 71 با فرمان رهبر معظم انقلاب و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، این کانون ‌ها در راستای بصیرت ‌افزایی میان جوانان راه ‌اندازی شد.

جعفری به ویژگی فردی و اخلاقی افرادی که در کانون مساجد فعالیت دارند اشاره کرد و گفت: حضور در مسجد برکت دارد اگر مسجد را از مؤمن و شخص متکی به خداوند بگیرند، مثل این است که حیات را از او گرفته باشند.

جذب و نگهداری جوانان در مساجد یکی از وظایف کانون های مساجد

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون ‌های فرهنگی هنری مساجد کشور به ثمرات تاسیس این مراکز اشاره کرد و گفت: هویت بخشی به جوانان، تربیت نیروی مکتبی، جذب و نگهداری جوانان در مساجد و نهادینه کردن باورهای دینی جوانان، هدایت جوانان به حوزه های علمیه و مراکز دانشگاهی و ایجاد جذابیت و نشاط در مساجد اهدافی بود که این مراکز دنبال می کنند.

وی ترویج فرهنگ مطالعه را از دیگر اهداف تشکیل کانون های مساجد عنوان کرد و افزود: در همین راستا پنج هزار کتابخانه در مساجد سطح کشور ایجاد شده است.

این مقام مسئول به بیانات امام راحل مبنی بر اینکه مساجد سنگر هستند و سنگرها را خالی نگذارید اشاره کرد و یادآور شد: مقام معظم رهبری نیز مقوله عمران معنوی مساجد را مطرح کردند که باید این سخنان را همواره مدنظر داشته باشیم.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های مساجد کشور در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص کانون های مساجد در سفر به خراسان شمالی اشاره کرد و افزود: نگاه مقام معظم رهبری و تاکید ایشان مبنی بر فعال و اثر بخش شدن کانون های مساجد رسالت متولیان امر را سنگین تر می کند.

جعفری به نقش کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در مقابله با جنگ نرم دشمن اشاره کرد و افزود: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور نقش مهم و تاثیر گذاری در مقابله با تهاجم فرهنگی داشته‌اند.

اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد جزو افتخارات نظام هستند

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور گفت: اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد جزو افتخارات کشور و نظام هستند و فلسفه اصلی تاسیس کانون ها نیز مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان و احیای کارکردهای فرهنگی و تبلیغی مساجد است.

وی افزود: هر مسجد و هر کانون فرهنگی و هنری مساجد کشور می‌تواند یک رسانه توانمند برای مقابله جدی با تهاجم فرهنگی دشمنان قسم خورده نظام و انقلاب باشد.

جعفری اظهار کرد: تمام افتخارات ایران اسلامی از اوایل پیروزی انقلاب تاکنون به برکت مسجد، حضور آحاد مختلف مردم بویژه نسل جوان در مساجد و ترویج اندیشه های مسجدمحور است.

مسجد محل بصیرت ‌افزایی و شناخت خدای متعال است

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، مسجد را محل بصیرت ‌افزایی و شناخت خدای متعال دانست و گفت: تقوا مداری، شجاعت، آشنایی با فرهنگ اسلام و انقلاب، اخلاق ‌مداری و ... از دیگر ویژگی‌ های مهم افراد مسجد محور است.

وی اهداف کانون ‌های مساجد را مبارزه با تهاجم فرهنگی عنوان کرد و گفت: کارکردهای سیاسی، عبادی، فرهنگی، هنری و اجتماعی و ... باید در مسجد احیا شود تا بتوان تراز اسلامی را در مساجد افزایش دهیم، هر مسجد یک رسانه است و انجام هر کانون فرهنگی و هنری نیز به نوعی یک رسانه است.

این مسئول، جوان ‌سازی در کانون فرهنگی مساجد را یکی از خواسته ‌های مقام معظم رهبری دانست و اظهار داشت: اصولاً کانون مساجد برای ایجاد بصیرت در میان قشر جوان بنا نهاده شده است و باید امور کانون ‌ها و مسئولیت در آنها را به جوانان واگذار کرد.

جعفری تصریح کرد: از مجموع 15 هزار کانون کشور، شش هزار کانون‌ های فرهنگی مساجد در روستاهای فعالیت دارند و تعداد 720 کانون تخصصی نیز راه ‌اندازی شده است.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در خاتمه به زیر پوشش قرار گرفتن تعداد دو هزار نفر از پرسنل و اعضای کانون مساجد کشور اشاره و بیان کرد: این تعداد در سال‌جاری زیرپوشش قرار گرفتند و به همین تعداد نیز سال آینده بیمه می ‌شوند.