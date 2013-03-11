تبلیغات اسلامی نهاوند 360 برنامه فرهنگی و مذهبی برگزار کرد

حجت الاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مدت فعاليتهاي فرهنگي در حوزه امور جوانان، تحکيم خانواده، مقابله با آسيب هاي اجتماعي، تشکيل شوراهاي امربه معروف و نهي ازمنکر، ترويج فرهنگ نماز، برگزاري طرح هاي مختلف در حوزه اوقات فراغت، گفتمان هاي ديني و تشکیل کلاس هاي قرآني صورت پذیرفته است.

وی افزود: گسترش کمي و کيفي موسسات و مراکز قرآني، بهره برداري ازخانه هاي عالم، ساماندهي و بروزرساني اطلاعات پرونده اي هیئات مذهبي، سرکشي از مساجد و هیئات، حمايت مالي از ائمه جماعات و هیئات مذهبي و تغذيه فکري اقشارتاثيرگذار ازقبيل روحانيون مربيان پرورشي و اساتيد دانشگاه از دیگر کارهای فرهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند در سال جاری بوده است.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند عنوان کرد: ساماندهي مبلغات، برگزاري 15 جلسه نشست حجاب و عفاف، برگزاري دوره آموزشي نحله هاي انحرافي و مکاتب الحادي، برگزاري 35جلسه گفتمان ديني درمساجد مدارس و اماکن علمي و آموزشي از مهمترین کارهای مذهبی سال جاری بوده است.

حجت الاسلام حسین گروسی گفت: برگزاري گردهمايي روحانيون و مبلغين در ماه هاي رمضان و دهه محرم، دهه آخر صفر و فاطميه نيز بخشي از فعاليت هاي مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی است.