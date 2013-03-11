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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۱۱

با حضور حسینی؛

فاز اول ساختمان مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه افتتاح شد

فاز اول ساختمان مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه افتتاح شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: فاز اول ساختمان مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه پیش از ظهر دوشنبه طی مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در آیین بهره برداری از ساختمان مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه گفت: این ساختمان با زیربنایی به مساحت پنج هزار مترمربع در حال ساخته است که فاز نخست آن، دو هزار و 500 متر مربع زیربنا دارد.

حجت الاسلام محمدباقر کریمی افزود: ساختمان دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه بدون استفاده از اعتبارات دولتی و از محل درآمدهای دانشگاه از طریق شهریه در دو سال ساخته شده است.

وی یادآور شد: تاکنون دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه در ساختمان غیرملکی به ارائه خدمات برای دانشجویان می پرداخت که با ساخت این ساختمان، از بهار آینده دانشجویان در این مکان به تحصیل ادامه می دهند.

در حال حاضر در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه بیش از 700 دانشجو در رشته های مختلف و در دو مقطع کاردانی و کارشناسی به شیوه پودمانی و ترمی مشغول تحصیل هستند.

همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز از سرای روزنامه نگاران ارومیه و روند ساخت این مکان بازدید کرد.

سرای روزنامه نگاران به همراه ساختمان دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد، یک هزار مترمربع فضا دارد و از 50 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

کد مطلب 2016168

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